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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Днепр - Сент-Этьен
Днепр - Сент-Этьен: обзор матча 22 октября 2015
Днепр
22.10.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа G, 3 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Этьен
44'
Р. Амума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Сент-Этьен
90'
+3
Желтая карточка
С. Руффье
87'
Замена
П. Полома
️️️️
К. Монне-Паке
83'
Желтая карточка
И. Диоманд
82'
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
Р. Амума
80'
Замена
И. Диоманд
️️️️
В. Эйссерик
Замена
А. Пико
️️️️
Матеус
78'
Желтая карточка
Дуглас
65'
Замена
Р. Безус
️️️️
В. Федорчук
59'
Замена
Б. Гама
️️️️
А. Федецкий
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
Р. Амума
Пас отдал
Н. Ру
Желтая карточка
Р. Ротань
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
8
Эдмар
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
36
Андерсон Пико
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
7
Джон Хайро Руис
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
15
Эрин Пинейру
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
3-2-3-2
71
Бойко
18
Гуйе
3
Лео Матос
27
Томечак
23
Дуглас
44
Федецкий
29
Ротань
5
Федорчук
8
Эдмар
99
Матеус
11
Селезнев
4-3-3
16
Руффье
29
Клер
19
Погба
24
Перрен
32
Ассу-Экотто
9
Эйссерик
18
Лемуан
17
Пажо
22
Монне-Паке
26
Ру
17
Амума
99
Матеус
36
Пико
36
Пико
99
Матеус
5
Федорчук
90
Безус
90
Безус
5
Федорчук
44
Федецкий
16
Гама
16
Гама
44
Федецкий
22
Монне-Паке
39
Полома
39
Полома
22
Монне-Паке
9
Эйссерик
4
Диоманд
4
Диоманд
9
Эйссерик
17
Амума
38
Баэбек
38
Баэбек
17
Амума
Остались в запасе
Днепр
Сент-Этьен
7
Джон Хайро Руис
ЦФ
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Маркевич
15
Эрин Пинейру
ЦП
40
Жесси Мулен
ВР
27
Жонатан Бризон
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
7
Джон Хайро Руис
ЦФ
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
Остались в запасе
15
Эрин Пинейру
ЦП
40
Жесси Мулен
ВР
27
Жонатан Бризон
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Днепр - Сент-Этьен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
Днепр-Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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