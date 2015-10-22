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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Габала - Боруссия Д
Габала - Боруссия Д: обзор матча 22 октября 2015
Габала
22.10.2015, четверг, 18:00
Лига Европы, группа C, 3 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
90+2'
Додо
30'
П. Обамеянг
38'
П. Обамеянг
72'
П. Обамеянг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Габала - Боруссия Д
ГОЛ! 1:3!
Додо
90'
+2
Желтая карточка
С. Заргаров
85'
83'
Желтая карточка
С. Бендер
Замена
Р. Садыгов
️️️️
Д. Меца
82'
Замена
Э. Зец
️️️️
С. Зенев
78'
72'
ГОЛ! 0:3!
П. Обамеянг
69'
Замена
М. Шмельцер
️️️️
П. Чжу-Ху
Желтая карточка
В. Станкович
68'
63'
Замена
С. Бендер
️️️️
И. Гюндоган
62'
Замена
Л. Пищек
️️️️
М. Хуммельс
Замена
С. Заргаров
️️️️
Ф. Перейра
59'
47'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
38'
ГОЛ! 0:2!
П. Обамеянг
30'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Ройс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Габала
22
Дмитрий Безотосный
ВР
20
Рикардиньо
ЛЗ
3
Воислав Станкович
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
21
Ариф Дашдемиров
ПЗ
10
Додо
ЛП
19
Алексей Гай
ОП
88
Давид Меца
ОП
14
Факундо Перейра
ЦП
20
Сергей Зенев
ПП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Габала
33
Давид Петжкевич
ВР
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
9
Эрмин Зец
ОП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
6
Рашад Садыгов
ЦП
66
Самир Заргаров
ЦП
4
Эльвин Джамалов
ЦП
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
4-2-3-1
22
Безотосный
20
Рикардиньо
3
Станкович
15
Вернидуб
21
Дашдемиров
19
Гай
88
Давид Меца
10
Додо
14
Перейра
20
Зенев
69
Антонов
4-1-1-3-1
1
Вайденфеллер
28
Гинтер
19
Папастатопулос
15
Хуммельс
33
Пак Чжу-Ху
5
Вайгль
20
Гюндоган
7
Хофманн
10
Кагава
18
Ройс
7
Обамеянг
20
Зенев
9
Зец
9
Зец
20
Зенев
88
Давид Меца
6
Садыгов
6
Садыгов
88
Давид Меца
14
Перейра
66
Заргаров
66
Заргаров
14
Перейра
33
Пак Чжу-Ху
29
Шмельцер
29
Шмельцер
33
Пак Чжу-Ху
20
Гюндоган
5
Бендер
5
Бендер
20
Гюндоган
15
Хуммельс
26
Пищек
26
Пищек
15
Хуммельс
Остались в запасе
Габала
Боруссия Д
33
Давид Петжкевич
ВР
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
4
Эльвин Джамалов
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
1
Роман Бюрки
ВР
8
Гонсало Кастро
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
33
Давид Петжкевич
ВР
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
4
Эльвин Джамалов
ЦП
Остались в запасе
1
Роман Бюрки
ВР
8
Гонсало Кастро
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Габала - Боруссия Д
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шафа
- : -
21.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Араз-Нахичевань
1 : 2
23.10.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Габала
0 : 4
17.10.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Сумгаит
4 : 1
10.10.2026
Габала
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Помощники судьи:
Томислав Петрович (Хорватия) Миро Гргич (Хорватия)
Дополнительные помощники:
Марио Страхоня (Хорватия) Горан Габрило (Хорватия)
Резервный судья:
Горан Патаки (Хорватия)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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