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    Расписание матчей 04-11-2015

    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Франция. Лига 1 (2015/2016), 9 тур
    4 ноября, среда
    20:30
    Ницца
    1:2
    Нант
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2015/2016), 4 тур, группа E
    4 ноября, среда
    22:45
    Барселона
    3:0
    БАТЭ
    Матч завершен
    4 ноября, среда
    22:45
    Рома
    3:2
    Байер
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2015/2016), 4 тур, группа F
    4 ноября, среда
    22:45
    Бавария
    5:1
    Арсенал
    Матч завершен
    4 ноября, среда
    22:45
    Олимпиакос
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2015/2016), 4 тур, группа G
    4 ноября, среда
    22:45
    Маккаби
    1:3
    Порту
    Матч завершен
    4 ноября, среда
    22:45
    Челси
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2015/2016), 4 тур, группа H
    4 ноября, среда
    22:45
    Лион
    0:2
    Зенит
    Матч завершен
    4 ноября, среда
    22:45
    Гент
    1:0
    Валенсия
    Матч завершен
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