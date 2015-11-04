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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Гент - Валенсия
Гент - Валенсия: обзор матча 04 ноября 2015
Гент
04.11.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 4 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
49'
С. Кумс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Валенсия
Замена
К. Кулибали
️️️️
Б. Деягер
90'
+3
85'
Желтая карточка
Э. Перес
Замена
Рафинья
️️️️
Б. Раман
85'
Желтая карточка
Б. Раман
73'
72'
Желтая карточка
А. Гомеш
70'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
С. Фегули
63'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Х. Фуэго
61'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
Замена
Б. Раман
️️️️
К. Сайеф
55'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Кумс
49'
46'
Замена
П. Пьятти
️️️️
С. Мина
30'
Желтая карточка
С. Фегули
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Матс Селс
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
10
Ренато Нето
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Гент
25
Брайан Вандербуше
ВР
21
Эрик Йоханссон
ЦЗ
4
Рафинья
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Марко Полетанович
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
15
Данило
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
3-5-1-1
26
Селс
4
Нильсен
23
Митрович
25
Фоке
16
Сайеф
19
Деягер
21
Асаре
77
Миличевич
24
Кумс
10
Нето
29
Депуатр
4-1-3-2
1
Хауме
19
Барраган
33
Сантос
13
Мустафи
14
Гайя
8
Фегули
18
Фуэго
10
Парехо
33
Перес
9
Алькасер
77
Мина
16
Сайеф
14
Раман
14
Раман
16
Сайеф
Раман
4
Рафинья
4
Рафинья
Раман
19
Деягер
17
Кулибали
17
Кулибали
19
Деягер
8
Фегули
2
Канселу
2
Канселу
8
Фегули
18
Фуэго
20
Гомеш
20
Гомеш
18
Фуэго
77
Мина
10
Пьятти
10
Пьятти
77
Мина
Остались в запасе
Гент
Валенсия
27
Мозес Саймон
ЛВ
25
Брайан Вандербуше
ВР
21
Эрик Йоханссон
ЦЗ
4
Марко Полетанович
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
15
Данило
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
27
Мозес Саймон
ЛВ
25
Брайан Вандербуше
ВР
21
Эрик Йоханссон
ЦЗ
4
Марко Полетанович
ЦП
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
15
Данило
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Гент - Валенсия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Геламко Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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