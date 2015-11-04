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Расписание матчей
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Олимпиакос - Динамо Загреб
Олимпиакос - Динамо Загреб: обзор матча 04 ноября 2015
Олимпиакос
04.11.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 4 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Загреб
65'
Ф. Пардо
90'
Ф. Пардо
21'
А. Ходжич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Динамо Загреб
ГОЛ! 2:1!
Ф. Пардо
Пас отдал
К. Фортунис
90'
88'
Замена
М. Муса
️️️️
Ж. Фернандес
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
П. Касами
81'
80'
Замена
Л. Сигали
️️️️
М. Пьяца
79'
Вторая желтая
Й. Пиварич
69'
Желтая карточка
П. Машаду
ГОЛ! 1:1!
Ф. Пардо
Пас отдал
Б. Идейе
65'
Замена
Ф. Пардо
️️️️
Эрнани
64'
57'
Замена
А. Энрикес
️️️️
А. Ходжич
Пенальти не реализован!
К. Фортунис
54'
53'
Желтая карточка
Гонсалу
Замена
М. Да Кошта
️️️️
А. Ботиа
51'
28'
Желтая карточка
Й. Пиварич
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Ходжич
Пас отдал
Й. Пиварич
13'
Желтая карточка
М. Рог
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
13
Роберто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
92
Себа
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Динамо Загреб
82
Эдуарду
ВР
77
Александру Мэцел
ЦЗ
4
Жереми Таравель
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
13
Гонсалу
ЦП
15
Армин Ходжич
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Олимпиакос
1
Стефанос Капино
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
9
Алан Пулидо
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
27
Фелипе Пардо
ЦФ
Динамо Загреб
12
Антонио Йежина
ВР
3
Марио Муса
ЦЗ
30
Леонардо Сигали
ЦЗ
10
Дамир Шовшич
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
19
Анте Чорич
АП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
4-2-1-3
13
Роберто
26
Масуаку
4
Ботиа
22
Сиовас
3
Эльабделлауи
19
Миливойевич
23
Касами
7
Фортунис
27
Эрнани
12
Идейе
92
Себа
2-5-3
82
Эдуарду
77
Мэцел
4
Таравель
8
Антолич
19
Пиварич
55
Машаду
13
Гонсалу
26
Рог
10
Фернандес
7
Пьяца
15
Ходжич
4
Ботиа
3
Да Кошта
3
Да Кошта
4
Ботиа
23
Касами
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
23
Касами
27
Эрнани
27
Пардо
27
Пардо
27
Эрнани
10
Фернандес
3
Муса
3
Муса
10
Фернандес
7
Пьяца
30
Сигали
30
Сигали
7
Пьяца
15
Ходжич
9
Энрикес
9
Энрикес
15
Ходжич
Остались в запасе
Олимпиакос
Динамо Загреб
9
Алан Пулидо
ЦФ
1
Стефанос Капино
ВР
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
12
Антонио Йежина
ВР
10
Дамир Шовшич
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
19
Анте Чорич
АП
Главный тренер
Зоран Мамич
Остались в запасе
9
Алан Пулидо
ЦФ
1
Стефанос Капино
ВР
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
Остались в запасе
12
Антонио Йежина
ВР
10
Дамир Шовшич
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
19
Анте Чорич
АП
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Зоран Мамич
Статистика матча Олимпиакос - Динамо Загреб
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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