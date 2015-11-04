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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рома - Байер
Рома - Байер: обзор матча 04 ноября 2015
Рома
04.11.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 4 тур
3 : 2
Завершен
Байер
2'
М. Салах
29'
Э. Джеко
80'
М. Пьянич (П)
46'
А. Мехмеди
51'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Байер
Желтая карточка
В. Щесны
90'
+4
Желтая карточка
В. Торосидис
90'
+1
88'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
А. Мехмеди
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Пьянич
80'
79'
Красная карточка
О. Топрак
Замена
В. Торосидис
️️️️
Майкон
76'
73'
Замена
К. Крамер
️️️️
К. Беллараби
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Жервиньо
68'
61'
Желтая карточка
К. Пападопулос
Замена
Майкон
️️️️
А. Флоренци
56'
51'
ГОЛ! 2:2!
Чичарито
Пас отдал
К. Беллараби
46'
Замена
К. Беллараби
️️️️
Ш. Кисслинг
46'
ГОЛ! 2:1!
А. Мехмеди
Пас отдал
К. Кампль
ГОЛ! 2:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Р. Наингголан
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
Э. Джеко
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
80
Владлен Юрченко
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
4-3-2-1
13
Щесны
12
Динь
22
Рюдигер
44
Манолас
24
Флоренци
44
Наингголан
16
Де Росси
15
Пьянич
27
Жервиньо
10
Салах
10
Джеко
3-2-2-3
1
Лено
21
Топрак
4
Та
14
Пападопулос
2
Донати
18
Венделл
20
Чалханоглу
44
Кампль
14
Мехмеди
14
Чичарито
11
Кисслинг
Майкон
35
Торосидис
35
Торосидис
Майкон
24
Флоренци
13
Майкон
13
Майкон
24
Флоренци
27
Жервиньо
11
Итурбе
11
Итурбе
27
Жервиньо
Беллараби
23
Крамер
23
Крамер
Беллараби
14
Мехмеди
8
Брандт
8
Брандт
14
Мехмеди
11
Кисслинг
38
Беллараби
38
Беллараби
11
Кисслинг
Остались в запасе
Рома
Байер
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Рома - Байер
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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