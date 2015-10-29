сентябрь 2015
октябрь 2015
США. МЛС 2015, 1/8 финала
29 октября, четверг
02:30
Матч завершен
29 октября, четверг
05:00
Матч завершен
Россия. Кубок (2015/2016), 1/8 финала
29 октября, четверг
18:00
Матч завершен
29 октября, четверг
19:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2015/2016), 10 тур
29 октября, четверг
19:00
Матч завершен
29 октября, четверг
19:00
Матч завершен
29 октября, четверг
21:45
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 13 тур
Италия. Серия А (2015/2016), 10 тур
Англия. Чемпионшип (2015/2016), 14 тур