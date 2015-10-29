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    Расписание матчей 29-10-2015

    сентябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2015, 1/8 финала
    29 октября, четверг
    02:30
    Ди Си Юнайтед
    2:1
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    29 октября, четверг
    05:00
    Сиэтл
    3:2
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2015/2016), 1/8 финала
    29 октября, четверг
    18:00
    Крылья Советов
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    29 октября, четверг
    19:00
    Локомотив
    0:1
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    29 октября, четверг
    19:00
    Краснодар
    3:1
    Анжи
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 10 тур
    29 октября, четверг
    19:00
    Мерсин Идманюрду
    1:1
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    29 октября, четверг
    19:00
    Османлыспор
    0:1
    Фенербахче
    Матч завершен
    29 октября, четверг
    21:45
    Галатасарай
    4:0
    Эскишехирспор
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 13 тур
    29 октября, четверг
    22:30
    Кортрейк
    1:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2015/2016), 10 тур
    29 октября, четверг
    22:45
    Сампдория
    1:1
    Эмполи
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2015/2016), 14 тур
    29 октября, четверг
    22:45
    Лидс
    0:2
    Блэкберн
    Матч завершен
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