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Локомотив - Амкар-Пермь
Локомотив - Амкар-Пермь: обзор матча 29 октября 2015
Локомотив
29.10.2015, четверг, 19:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
56'
Г. Джикия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Локомотив - Амкар-Пермь
90'
+4
Желтая карточка
А. Селихов
Желтая карточка
Майкон
90'
+3
90'
+3
Замена
А. Шаваев
️️️️
С. Баланович
85'
Замена
А. Салугин
️️️️
А. Прудников
75'
Замена
Н. Зайцев
️️️️
Б. Идову
Замена
У. Ниасс
️️️️
П. Шкулетич
67'
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Фернандеш
64'
56'
ГОЛ! 0:1!
Г. Джикия
52'
Желтая карточка
И. Черенчиков
Замена
М. Григорьев
️️️️
А. Касаев
46'
Желтая карточка
Д. Баринов
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
99
Мануэль Фернандеш
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
11
Майкон
ПП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
30
Брайан Идову
ЛП
5
Януш Гол
ОП
15
Изунна Узочакву
ЦП
89
Александр Прудников
ПП
8
Фегор Огуде
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
4-2-3-1
31
Абаев
29
Денисов
43
Логашов
4
Дюрица
55
Янбаев
99
Фернандеш
6
Баринов
11
Касаев
18
Коломейцев
11
Майкон
32
Шкулетич
3-3-3-1
57
Селихов
23
Баланович
79
Черенчиков
14
Джикия
91
Бутко
5
Гол
11
Занев
89
Прудников
15
Узочакву
30
Идову
8
Огуде
11
Касаев
10
Григорьев
10
Григорьев
11
Касаев
99
Фернандеш
59
Миранчук
59
Миранчук
99
Фернандеш
32
Шкулетич
14
Ниасс
14
Ниасс
32
Шкулетич
30
Идову
3
Зайцев
3
Зайцев
30
Идову
23
Баланович
8
Шаваев
8
Шаваев
23
Баланович
89
Прудников
77
Салугин
77
Салугин
89
Прудников
Остались в запасе
Локомотив
Амкар-Пермь
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
1
Гилерме
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Игорь Черевченко
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
1
Гилерме
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
Остались в запасе
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Локомотив - Амкар-Пермь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Помощники судьи:
Игорь Демешко (Химки)
Николай Богач (Люберцы)
Инспектор:
Андрей Будогосский (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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