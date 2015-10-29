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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Блэкберн
Лидс - Блэкберн: обзор матча 29 октября 2015
Лидс
29.10.2015, четверг, 22:45
Англия. Чемпионшип, 14 тур
0 : 2
Завершен
Блэкберн
1'
К. Конвэй
6'
Д. Роудс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Блэкберн
90'
+4
Желтая карточка
К. Конвэй
90'
+3
Желтая карточка
К. Эванс
89'
Замена
Д. О'Салливан
️️️️
К. Тэйлор
Замена
А. Моуатт
️️️️
Л. Кук
85'
84'
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
Т. Лоуренс
75'
Замена
М. Килгаллон
️️️️
Г. Хэнли
Замена
С. Дукара
️️️️
К. Вуд
69'
Замена
Д. Ботака
️️️️
Т. Адейеми
51'
Желтая карточка
С. Бамба
38'
6'
ГОЛ! 0:2!
Д. Роудс
Пас отдал
Т. Лоуренс
1'
ГОЛ! 0:1!
К. Конвэй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
15
Том Адейеми
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
29
Маркус Ольссон
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
19
Крис Тэйлор
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Гэри Бойер
Лидс
30
Чарли Хортон
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
7
Джон О'Салливан
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
3-2-3-2
16
Сильвестри
15
Даллас
6
Купер
14
Бамба
28
Берарди
3
Бирам
15
Адейеми
7
Мерфи
10
Кук
7
Антенуччи
9
Вуд
3-4-1-2
23
Стил
25
Даффи
4
Хэнли
30
Эванс
10
Маршалл
21
Акпан
19
Тэйлор
29
Ольссон
10
Лоуренс
32
Конвэй
29
Роудс
10
Кук
20
Моуатт
20
Моуатт
10
Кук
9
Вуд
15
Дукара
15
Дукара
9
Вуд
15
Адейеми
17
Ботака
17
Ботака
15
Адейеми
4
Хэнли
6
Килгаллон
6
Килгаллон
4
Хэнли
19
Тэйлор
7
О'Салливан
7
О'Салливан
19
Тэйлор
10
Лоуренс
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
10
Лоуренс
Остались в запасе
Лидс
Блэкберн
30
Чарли Хортон
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
1
Давид Райя
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
Главный тренер
Гэри Бойер
Остались в запасе
30
Чарли Хортон
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
Главный тренер
Стив Эванс
Главный тренер
Гэри Бойер
Статистика матча Лидс - Блэкберн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Элланд Роад
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