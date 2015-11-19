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    Расписание матчей 19-11-2015

    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2015, 35 тур
    19 ноября, четверг
    00:30
    Гойас
    1:3
    Коритиба
    Матч завершен
    19 ноября, четверг
    02:00
    Понте-Прета
    0:1
    Фигейренсе
    Матч завершен
    19 ноября, четверг
    02:00
    Аваи
    2:1
    Жоинвили
    Матч завершен
    19 ноября, четверг
    02:00
    Атлетико Паранаэнсе
    3:3
    Палмейрас
    Матч завершен
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