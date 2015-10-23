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сентябрь 2015
октябрь 2015
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 13 тур
Уфа
1 : 0
Крылья Советов
Завершен
Испания. Примера (2015/2016), 9 тур
Райо Вальекано
3 : 0
Эспаньол
Завершен
Германия. Бундеслига (2015/2016), 10 тур
Хоффенхайм
0 : 1
Гамбург
Завершен
Франция. Лига 1 (2015/2016), 11 тур
Кан
0 : 2
Нант
Завершен
Лион
3 : 0
Тулуза
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 13 тур
Урал (мол)
2 : 2
Амкар (мол)
Завершен
Мордовия (мол)
2 : 3
Кубань (мол)
Завершен
Англия. Чемпионшип (2015/2016), 13 тур
Ротерхэм
1 : 2
Шеффилд Уэнсдэй
Завершен
Турция. Суперлига (2015/2016), 9 тур
Ризеспор
0 : 2
Акхисар Беледиеспор
Завершен
Эскишехирспор
1 : 3
Кайсериспор
Завершен
Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 12 тур
Генк
0 : 4
Роял Мускрон-Перувельц
Завершен
Дания. Суперлига (2015/2016), 13 тур
Хобро
3 : 1
Орхус
Завершен
Голландия. Эредивизие (2015/2016), 10 тур
Зволле
1 : 2
Утрехт
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 28 тур
Старт
1 : 1
Мьёндален
Завершен
Португалия. Примейра (2015/2016), 8 тур
Насьональ
0 : 0
Боавишта
Завершен
Чехия. Синот Лига (2015/2016), 11 тур
Славия
0 : 2
Сигма
Завершен