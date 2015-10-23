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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эскишехирспор - Кайсериспор
Эскишехирспор - Кайсериспор: обзор матча 23 октября 2015
Эскишехирспор
23.10.2015, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Кайсериспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Эскишехирспор - Кайсериспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эскишехирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Генчлербирлиги
3 : 1
19.05.2016
Эскишехирспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Эскишехирспор
1 : 2
14.05.2016
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 32 тур
Газиантепспор
1 : 1
07.05.2016
Эскишехирспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эскишехирспор
1 : 0
30.04.2016
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 2
24.04.2016
Эскишехирспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Эскишехир
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Эскишехирспор
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