Болельщики «Эскишехирспора» подожгли стадион по окончании домашнего матча 33-го тура турецкой Суперлиги против «Истанбула ББ» (1:2), сообщает svopi.ru. Таким образом фанаты проявили реакцию на поражение своих любимцев.

Больше всего поклонников «Эскишехирспора» вывело из себя то, что решающий гол команда пропустила за минуту до окончания встречи. В качестве мести было решено поджечь арену клуба, в результате чего в центре сооружения возникла огненная воронка.

Отметим, что после сегодняшней неудачи клуб из Эскишехира переместился на предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Турции. Клубная пресс-служба на данный момент не дает никаких комментариев по поводу случившегося.