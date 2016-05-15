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Болельщики «Эскишехирспора» подожгли стадион

15 мая 2016, 23:05
10

Болельщики «Эскишехирспора» подожгли стадион по окончании домашнего матча 33-го тура турецкой Суперлиги против «Истанбула ББ» (1:2), сообщает svopi.ru. Таким образом фанаты проявили реакцию на поражение своих любимцев.

Больше всего поклонников «Эскишехирспора» вывело из себя то, что решающий гол команда пропустила за минуту до окончания встречи. В качестве мести было решено поджечь арену клуба, в результате чего в центре сооружения возникла огненная воронка.

Отметим, что после сегодняшней неудачи клуб из Эскишехира переместился на предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Турции. Клубная пресс-служба на данный момент не дает никаких комментариев по поводу случившегося.

Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига Эскишехирспор Истанбул Башакшехир
Комментарии (10)
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Мы Русские
1463344602
Евросоюз им подавай...каменный век, дикари и полное попустительство правительства.
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ЗАВЕН
1463344740
тупые турки
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LOKOfanatik19
1463344808
И никто не тушит, у нас вот на РФПЛ, пожарные стоят с конусами(не знаю как называются правильно) и в полной амуниции!!!
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1463346724
нет слов...
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Mr.Kramer
1463349382
Куда наша цивилизация катиться?
Ответить
Зенит 2015
1463363953
Спартаку у турок есть чему поучиться!
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grigkh
1463374233
Никто не в курсе, в Берлине стадион цел, после вчерашнего?
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