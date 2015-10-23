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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Нант
Кан - Нант: обзор матча 23 октября 2015
Кан
23.10.2015, пятница, 19:30
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 2
Завершен
Нант
23'
Я. Бамму
61'
А. Томассон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Нант
88'
Замена
Ж. Илоки
️️️️
А. Томассон
83'
Желтая карточка
Р. Риу
77'
Замена
Э. Леньяни
️️️️
Ж. Одель
Замена
Ж. Адеоти
️️️️
Н. Соб
77'
73'
Желтая карточка
В. Моимбе
Замена
С. Нтибазонкиза
️️️️
Д. Луи
72'
Замена
Ж. Н'Кололо
️️️️
В. Бесса
66'
65'
Замена
Л. До
️️️️
В. Ронжье
61'
ГОЛ! 0:2!
А. Томассон
Пас отдал
В. Моимбе
Желтая карточка
Д. Аппиа
36'
23'
ГОЛ! 0:1!
Я. Бамму
Пас отдал
Э. Сала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
14
Джефф Луи
ОП
2
Николя Соб
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Нант
1
Реми Риу
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Кан
30
Поль Реле
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
19
Жордан Леборнье
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Люка До
ОП
37
Адриан
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
3-1-3-2
1
Веркутр
3
Да Силва
15
Имороу
8
Аппиа
14
Луи
2
Соб
11
Бесса
25
Фере
9
Делор
23
Роделен
4-1-1-1-3
1
Риу
20
Сабали
13
Моимбе
4
Вискаррондо
27
Цана
20
Туре
21
Ронжье
28
Томассон
2
Одель
18
Бамму
22
Сала
11
Бесса
35
Н'Кололо
35
Н'Кололо
11
Бесса
2
Соб
18
Адеоти
18
Адеоти
2
Соб
14
Луи
10
Нтибазонкиза
10
Нтибазонкиза
14
Луи
21
Ронжье
8
До
8
До
21
Ронжье
2
Одель
33
Леньяни
33
Леньяни
2
Одель
28
Томассон
20
Илоки
20
Илоки
28
Томассон
Остались в запасе
Кан
Нант
20
Александр Рейно
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
37
Адриан
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
20
Александр Рейно
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
37
Адриан
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Кан - Нант
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Мишель д'Орнано
Новости команд
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