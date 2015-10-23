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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Кубань (мол)
Мордовия (мол) - Кубань (мол): обзор матча 23 октября 2015
Мордовия (мол)
23.10.2015, пятница, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
2 : 3
Завершен
Кубань (мол)
36'
В. Нургалеев
84'
С. Учелькин
18'
К. Волчков
61'
И. Стефанович (П)
87'
К. Волчков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Кубань (мол)
90'
+2
Замена
С. Образцов
️️️️
М. Майрович
Замена
А. Чубукин
️️️️
С. Учелькин
89'
87'
ГОЛ! 2:3!
К. Волчков
85'
Желтая карточка
Р. Джамалутдинов
Желтая карточка
А. Аскеров
85'
ГОЛ! 2:2!
С. Учелькин
84'
80'
Желтая карточка
И. Пономарёв
Замена
А. Маланьин
️️️️
А. Теняев
75'
70'
Замена
С. Кагермазов
️️️️
И. Нурисов
Желтая карточка
В. Адаев
69'
Замена
В. Змеёв
️️️️
П. Кульнин
63'
61'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
И. Стефанович
47'
Желтая карточка
А. Иванушкин
46'
Замена
И. Стефанович
️️️️
С. Георгиевский
ГОЛ! 1:1!
В. Нургалеев
36'
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Волчков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
52
Егор Сысуев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
49
Сергей Учелькин
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
64
Павел Кульнин
ЦП
65
Владислав Нургалеев
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Рокунов
Кубань (мол)
12
Никита Хайкин
ВР
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
92
Дмитрий Галкин
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Максим Майрович
ЦФ
Мордовия (мол)
41
Александр Попов
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
53
Эдуард Мансуров
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
43
Никита Аксенов
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
67
Артем Ящук
ЦП
69
Александр Курчавый
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
Кубань (мол)
38
Александр Акишин
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
60
Юрий Митрохин
ЦП
85
Яков Миньков
ЦП
21
Никита Козловский
АП
61
Сергей Образцов
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Шебанов
52
Сысуев
45
Теняев
49
Учелькин
32
Ломич
42
Усов
64
Кульнин
65
Нургалеев
71
Аскеров
9
Адаев
8
Сысуев
4-4-1-1
12
Хайкин
4
Волчков
68
Иванушкин
40
Журавлев
24
Джамалутдинов
89
Тюфяков
92
Галкин
78
Пономарёв
90
Нурисов
13
Георгиевский
10
Майрович
49
Учелькин
44
Чубукин
44
Чубукин
49
Учелькин
45
Теняев
48
Маланьин
48
Маланьин
45
Теняев
64
Кульнин
43
Змеёв
43
Змеёв
64
Кульнин
10
Майрович
61
Образцов
61
Образцов
10
Майрович
90
Нурисов
13
Кагермазов
13
Кагермазов
90
Нурисов
13
Георгиевский
23
Стефанович
23
Стефанович
13
Георгиевский
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Кубань (мол)
67
Артем Ящук
ЦП
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
69
Александр Курчавый
ЦП
53
Эдуард Мансуров
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
43
Никита Аксенов
ЦЗ
41
Александр Попов
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Владимир Рокунов
3
Даниил Маругин
ЦЗ
21
Никита Козловский
АП
60
Юрий Митрохин
ЦП
85
Яков Миньков
ЦП
38
Александр Акишин
ВР
Остались в запасе
67
Артем Ящук
ЦП
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
69
Александр Курчавый
ЦП
53
Эдуард Мансуров
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
43
Никита Аксенов
ЦЗ
41
Александр Попов
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
Остались в запасе
3
Даниил Маругин
ЦЗ
21
Никита Козловский
АП
60
Юрий Митрохин
ЦП
85
Яков Миньков
ЦП
38
Александр Акишин
ВР
Главный тренер
Владимир Рокунов
Статистика матча Мордовия (мол) - Кубань (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Рыбаков
(Ульяновск)
Стадион:
Старт
Новости команд
Все
Мордовия (мол)
Кубань (мол)
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
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