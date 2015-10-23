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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Амкар (мол)
Урал (мол) - Амкар (мол): обзор матча 23 октября 2015
Урал (мол)
23.10.2015, пятница, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
2 : 2
Завершен
Амкар (мол)
36'
Д. Билоног
69'
А. Дорожинский
17'
А. Гооге
83'
Р. Гусейнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Амкар (мол)
83'
ГОЛ! 2:2!
Р. Гусейнов
80'
Замена
Н. Ромащенко
️️️️
А. Гооге
Замена
М. Филиппов
️️️️
Р. Гавтадзе
76'
Замена
Н. Дурандин
️️️️
А. Юсупов
73'
71'
Замена
А. Мелехов
️️️️
Н. Смецкой
ГОЛ! 2:1!
А. Дорожинский
69'
66'
Замена
Р. Гусейнов
️️️️
И. Парамонов
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
Д. Билоног
63'
60'
Замена
Г. Енев
️️️️
Т. Краев
58'
Желтая карточка
Р. Вазитдинов
Желтая карточка
Р. Гавтадзе
58'
54'
Замена
А. Орлов
️️️️
Е. Парамонов
46'
Замена
И. Пушкарев
️️️️
И. Мурашов
Замена
И. Корелин
️️️️
А. Вакурин
46'
Желтая карточка
А. Вакурин
44'
ГОЛ! 1:1!
Д. Билоног
36'
24'
Красная карточка
А. Анфёров
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Гооге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
71
Алексей Мамин
ВР
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
23
Артем Вакурин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
9
Дмитрий Билоног
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
24
Александр Мосунов
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
68
Тимофей Краев
ЦП
17
Игорь Мурашов
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
73
Николай Смецкой
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
70
Антон Гооге
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Урал (мол)
97
Александр Шубин
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
20
Роман Миронов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
42
Михаил Филиппов
ЦП
36
Илья Корелин
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
81
Никита Дурандин
ЦФ
52
Роман Шалин
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
37
Илья Пушкарев
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
24
Алексей Орлов
ЦП
46
Георги Енев
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
3-2-2-2-1
71
Мамин
17
Фомин
32
Дорожинский
4
Чернов
23
Вакурин
4
Дрожалкин
62
Гавтадзе
55
Шумихин
90
Щербаков
9
Билоног
10
Юсупов
2-5-1-2
71
Красильников
24
Мосунов
59
Бурков
68
Краев
49
Парамонов
73
Смецкой
11
Парамонов
17
Мурашов
7
Вазитдинов
70
Гооге
60
Анфёров
62
Гавтадзе
42
Филиппов
42
Филиппов
62
Гавтадзе
10
Юсупов
81
Дурандин
81
Дурандин
10
Юсупов
9
Билоног
17
Валиахметов
17
Валиахметов
9
Билоног
23
Вакурин
36
Корелин
36
Корелин
23
Вакурин
17
Мурашов
37
Пушкарев
37
Пушкарев
17
Мурашов
73
Смецкой
61
Мелехов
61
Мелехов
73
Смецкой
11
Парамонов
24
Орлов
24
Орлов
11
Парамонов
70
Гооге
51
Ромащенко
51
Ромащенко
70
Гооге
68
Краев
46
Енев
46
Енев
68
Краев
49
Парамонов
29
Гусейнов
29
Гусейнов
49
Парамонов
Остались в запасе
Урал (мол)
Амкар (мол)
15
Иван Князев
ЦЗ
20
Роман Миронов
ЦЗ
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
52
Роман Шалин
ЦФ
97
Александр Шубин
ВР
8
Сергей Подоксенов
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Олег Пичугин
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
20
Роман Миронов
ЦЗ
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
52
Роман Шалин
ЦФ
97
Александр Шубин
ВР
8
Сергей Подоксенов
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Остались в запасе
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Урал (мол) - Амкар (мол)
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Стадион:
Звезда
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Урал (мол)
Амкар (мол)
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Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
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