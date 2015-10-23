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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Шеффилд Уэнсдэй
Ротерхэм - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 23 октября 2015
Ротерхэм
23.10.2015, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 2
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
90+5'
Т. Торп
46'
Л. Жоао
50'
Ф. Форестьери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Шеффилд Уэнсдэй
ГОЛ! 1:2!
Т. Торп
Пас отдал
К. Магуайр
90'
+5
90'
+3
Замена
С. Бус
️️️️
Ф. Форестьери
90'
+2
Замена
Ж. Семеду
️️️️
С. Хатчинсон
89'
Желтая карточка
Д. Пудил
Желтая карточка
М. Дербишир
81'
76'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
74'
Замена
А. Нухиу
️️️️
Л. Жоао
69'
Желтая карточка
Б. Беннэн
Замена
Д. Боуэри
️️️️
П. Грин
62'
Желтая карточка
Д. Кларк-Харрис
51'
50'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Форестьери
Замена
К. Магуайр
️️️️
Э. Андреу
49'
46'
ГОЛ! 0:1!
Л. Жоао
45'
+1
Желтая карточка
Д. Хант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
23
Томас Торп
ЦЗ
2
Льюис Бакстон
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
10
Энтони Андреу
ЦП
11
Пол Грин
АП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
23
Росс Уоллес
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Ротерхэм
19
Адам Коллин
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
3
Айдан Уайт
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
17
Кристофер Магуайр
ПВ
18
Джордан Боуэри
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
10
Льюис МакГуган
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
19
Сергиу Бус
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Камп
20
Роусон
23
Торп
2
Бакстон
4
Коллинс
15
Тоффоло
18
Уорд
10
Андреу
11
Грин
9
Кларк-Харрис
27
Дербишир
3-3-2-2
27
Вествуд
12
Лис
4
Ловенс
5
Хатчинсон
32
Хант
20
Ли
36
Пудил
23
Уоллес
10
Беннэн
19
Жоао
45
Форестьери
10
Андреу
17
Магуайр
17
Магуайр
10
Андреу
11
Грин
18
Боуэри
18
Боуэри
11
Грин
45
Форестьери
19
Бус
19
Бус
45
Форестьери
5
Хатчинсон
29
Семеду
29
Семеду
5
Хатчинсон
19
Жоао
9
Нухиу
9
Нухиу
19
Жоао
Остались в запасе
Ротерхэм
Шеффилд Уэнсдэй
19
Адам Коллин
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
3
Айдан Уайт
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
Главный тренер
Нил Редферн
10
Льюис МакГуган
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
3
Жереми Элан
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
19
Адам Коллин
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
3
Айдан Уайт
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
Остались в запасе
10
Льюис МакГуган
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
3
Жереми Элан
ЦП
Главный тренер
Нил Редферн
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Ротерхэм - Шеффилд Уэнсдэй
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Нью-Йорк
Новости команд
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