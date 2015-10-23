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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Гамбург
Хоффенхайм - Гамбург: обзор матча 23 октября 2015
Хоффенхайм
23.10.2015, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Гамбург
88'
П. Ласогга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Гамбург
Желтая карточка
К. Фолланд
89'
88'
ГОЛ! 0:1!
П. Ласогга
Пас отдал
С. Шипплок
85'
Замена
З. Штибер
️️️️
Н. Мюллер
84'
Желтая карточка
С. Шипплок
Желтая карточка
Ю. Полански
80'
Замена
Н. Амири
️️️️
А. Салаи
79'
77'
Желтая карточка
М. Грегоритч
Замена
Ф. Шер
️️️️
П. Швеглер
71'
Вторая желтая
Э. Бичакчич
68'
Замена
М. Ут
️️️️
Д. Шмид
65'
64'
Замена
С. Шипплок
️️️️
И. Иличевич
64'
Замена
М. Диас
️️️️
А. Экдаль
57'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
26'
Желтая карточка
Л. Холтби
Желтая карточка
Э. Бичакчич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
10
Золтан Штибер
ЦП
12
Ахмет Арслан
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-1-2-3
1
Бауманн
22
Тольян
4
Бичакчич
25
Зюле
7
Шмид
5
Штробль
8
Полански
27
Швеглер
11
Варгас
11
Салаи
31
Фолланд
4-4-2
15
Адлер
22
Озтрзолек
3
Клебер
5
Джуру
2
Дикмайер
9
Мюллер
16
Иличевич
8
Экдаль
90
Холтби
11
Грегоритч
10
Ласогга
11
Салаи
10
Амири
10
Амири
11
Салаи
27
Швеглер
5
Шер
5
Шер
27
Швеглер
7
Шмид
13
Ут
13
Ут
7
Шмид
8
Экдаль
21
Диас
21
Диас
8
Экдаль
9
Мюллер
10
Штибер
10
Штибер
9
Мюллер
16
Иличевич
22
Шипплок
22
Шипплок
16
Иличевич
Остались в запасе
Хоффенхайм
Гамбург
1
Йенс Граль
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
33
Ярослав Дробны
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
12
Ахмет Арслан
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
12
Ахмет Арслан
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Хоффенхайм - Гамбург
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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