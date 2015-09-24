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    Расписание матчей 24-09-2015

    август 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2015
    24 сентября, четверг
    03:30
    Хьюстон
    1:0
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2015/2016), 1/16 финала
    24 сентября, четверг
    12:00
    СКА-Хабаровск
    2:0
    Рубин
    Матч завершен
    24 сентября, четверг
    15:00
    Зенит-Ижевск
    0:1
    Краснодар
    Матч завершен
    24 сентября, четверг
    15:00
    Енисей
    1:2
    Урал
    Матч завершен
    24 сентября, четверг
    18:00
    Локомотив
    0:2
    Динамо
    Матч завершен
    24 сентября, четверг
    18:30
    Спартак-Нальчик
    0:2
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    24 сентября, четверг
    19:00
    Тосно
    1:0
    Ростов
    Матч завершен
    24 сентября, четверг
    19:00
    Химки
    1:0
    Мордовия
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2015/2016), 7 тур
    24 сентября, четверг
    19:55
    Монпелье
    2:3
    Монако
    Матч завершен
    Швеция. Аллсвенскан 2015, 25 тур
    24 сентября, четверг
    20:00
    Хэкен
    3:0
    Отвидаберг
    Матч завершен
    24 сентября, четверг
    20:00
    Хельсингборг
    0:2
    Эребру
    Матч завершен
    24 сентября, четверг
    20:00
    Эльфсборг
    1:1
    Гетеборг
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2015/2016), 5 тур
    24 сентября, четверг
    21:45
    Эмполи
    0:1
    Аталанта
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2015/2016), 9 тур
    24 сентября, четверг
    21:45
    Хаддерсфилд Таун
    1:1
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    Испания. Примера (2015/2016), 5 тур
    24 сентября, четверг
    23:00
    Бетис
    1:2
    Депортиво
    Матч завершен
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