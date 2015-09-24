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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Депортиво
Бетис - Депортиво: обзор матча 24 сентября 2015
Бетис
24.09.2015, четверг, 23:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 2
Завершен
Депортиво
59'
Петрос
54'
Ф. Картабия
72'
Ф. Файр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Депортиво
90'
+4
Желтая карточка
Луизиньо
Желтая карточка
Х. Вестерманн
86'
82'
Желтая карточка
Лауре
79'
Желтая карточка
Г. Люкс
76'
Желтая карточка
Ф. Наварро
Замена
В. Реннелла
️️️️
Х. Торрес
75'
72'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Файр
Пас отдал
С. Боргес
67'
Замена
Хуанфран
️️️️
Ф. Картабия
64'
Замена
Лукас
️️️️
Д. Родригес
60'
Замена
С. Боргес
️️️️
Х. Домингес
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Х. Молина
60'
ГОЛ! 1:1!
Петрос
Пас отдал
Д. Себальос
59'
54'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Картабия
Пас отдал
Ф. Файр
Замена
Д. Себальос
️️️️
Р. ван дер Ваарт
49'
45'
Желтая карточка
Д. Родригес
Желтая карточка
К. Пиччини
43'
Желтая карточка
Хоакин
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
6
Петрос
ОП
25
Хавьер Торрес
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
20
Франциско Портильо
ПВ
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
5
Селсо Боргес
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
18
Луис Альберто
АП
7
Лукас
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Адан
18
Гонсалес
16
Вестерманн
12
Пиччини
6
Петрос
11
Варгас
25
Торрес
8
ван дер Ваарт
17
Хоакин
19
Молина
24
Кастро
3-2-3-1-1
1
Люкс
26
Сидней
14
Аррибас
15
Лауре
16
Луизиньо
3
Наварро
76
Файр
28
Домингес
5
Москера
10
Картабия
33
Родригес
8
ван дер Ваарт
25
Себальос
25
Себальос
8
ван дер Ваарт
25
Торрес
8
Реннелла
8
Реннелла
25
Торрес
19
Молина
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
19
Молина
28
Домингес
5
Боргес
5
Боргес
28
Домингес
10
Картабия
24
Хуанфран
24
Хуанфран
10
Картабия
33
Родригес
7
Лукас
7
Лукас
33
Родригес
Остались в запасе
Бетис
Депортиво
1
Даниэль Хименес
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
16
Альваро Сехудо
ПП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Пепе Мель
25
Ману
ВР
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
18
Луис Альберто
АП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
16
Альваро Сехудо
ПП
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
25
Ману
ВР
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
18
Луис Альберто
АП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Бетис - Депортиво
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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