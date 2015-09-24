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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
СКА-Хабаровск - Рубин
СКА-Хабаровск - Рубин: обзор матча 24 сентября 2015
СКА-Хабаровск
24.09.2015, четверг, 12:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Рубин
3'
М. Попов
90+1'
К. Базелюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол СКА-Хабаровск - Рубин
ГОЛ! 2:0!
К. Базелюк
90'
+1
Желтая карточка
В. Кармазиненко
89'
71'
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
Ш. Бибилов
66'
Замена
Г. Арутюнян
️️️️
М. Батов
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
К. Аладашвили
63'
Желтая карточка
А. Купчин
61'
Желтая карточка
М. Попов
53'
53'
Замена
И. Ахметов
️️️️
А. Миронов
Замена
П. Карасев
️️️️
А. Киреев
41'
Желтая карточка
И. Удалый
27'
ГОЛ! 1:0!
М. Попов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
23
Сергей Ваганов
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
10
Константин Базелюк
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
84
Андрей Миронов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Рубин
1
Анатолий Малашенко
ВР
23
Никита Ворона
ЛЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
3-2-2-2
99
Дюпин
11
Аладашвили
88
Киреев
3
Удалый
85
Попов
5
Купчин
23
Ваганов
15
Сорокин
11
Умаров
10
Базелюк
3-2-2-1-2
80
Хагиги
3
Лемос
28
Сорокин
66
Жестоков
83
Кузнецов
3
Гетигежев
84
Миронов
17
Батов
10
Джалилов
21
Бибилов
7
Шейдаев
88
Киреев
18
Карасев
18
Карасев
88
Киреев
11
Аладашвили
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
11
Аладашвили
17
Батов
56
Арутюнян
56
Арутюнян
17
Батов
21
Бибилов
99
Каменщиков
99
Каменщиков
21
Бибилов
84
Миронов
97
Ахметов
97
Ахметов
84
Миронов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Рубин
90
Никита Безлихотнов
ПВ
1
Ренат Соколов
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
23
Никита Ворона
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
1
Анатолий Малашенко
ВР
Главный тренер
Валерий Чалый
Остались в запасе
90
Никита Безлихотнов
ПВ
1
Ренат Соколов
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
Остались в запасе
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
23
Никита Ворона
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
1
Анатолий Малашенко
ВР
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Валерий Чалый
Статистика матча СКА-Хабаровск - Рубин
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
Россия 2
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