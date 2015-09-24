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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Тосно - Ростов
Тосно - Ростов: обзор матча 24 сентября 2015
Тосно
24.09.2015, четверг, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Ростов
99'
И. Михалев
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тосно - Ростов
120'
Желтая карточка
Д. Хахалев
105'
Замена
Д. Хахалев
️️️️
А. Сиденко
104'
Желтая карточка
Р. Шаповалов
100'
Замена
С. Забродин
️️️️
Е. Стуканов
ГОЛ! 1:0!
И. Михалев
99'
Желтая карточка
Г. Чиркин
93'
91'
Желтая карточка
Н. Николич
Замена
М. Ковальчик
️️️️
А. Аравин
84'
69'
Замена
Д. Машкин
️️️️
А. Трошечкин
Замена
И. Михалев
️️️️
С. Прокофьев
66'
63'
Желтая карточка
А. Лазуткин
Замена
Д. Лаптев
️️️️
Д. Прошин
62'
38'
Желтая карточка
Д. Христис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
14
Дмитрий Прошин
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Даниил Остапенко
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
8
Евгений Стуканов
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Тосно
1
Денис Книга
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Денис Лаптев
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Ростов
82
Владислав Суслов
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
94
Данила Хахалев
ЦП
37
Сергей Забродин
ЦП
80
Денис Машкин
ЦП
3-4-3
1
Байчора
2
Аравин
29
Мищенко
25
Смирнов
9
Мухаметшин
3
Тетрашвили
8
Чиркин
14
Прошин
72
Голышев
98
Ильин
11
Прокофьев
4-1-4-1
1
Гошев
79
Гречкин
53
Христис
60
Кондрюков
45
Лазуткин
5
Трошечкин
15
Шаповалов
47
Сиденко
8
Стуканов
8
Остапенко
23
Николич
2
Аравин
5
Ковальчик
5
Ковальчик
2
Аравин
14
Прошин
10
Лаптев
10
Лаптев
14
Прошин
11
Прокофьев
39
Михалев
39
Михалев
11
Прокофьев
47
Сиденко
94
Хахалев
94
Хахалев
47
Сиденко
8
Стуканов
37
Забродин
37
Забродин
8
Стуканов
5
Трошечкин
80
Машкин
80
Машкин
5
Трошечкин
Остались в запасе
Тосно
Ростов
1
Денис Книга
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
4
Максим Астафьев
ПП
69
Никита Ковалев
ЦЗ
82
Владислав Суслов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
1
Денис Книга
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
4
Максим Астафьев
ПП
Остались в запасе
69
Никита Ковалев
ЦЗ
82
Владислав Суслов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Тосно - Ростов
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
МСА Петровский
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