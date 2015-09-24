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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Монако
Монпелье - Монако: обзор матча 24 сентября 2015
Монпелье
24.09.2015, четверг, 19:55
Франция. Лига 1, 7 тур
2 : 3
Завершен
Монако
26'
Д. Конгре
45'
Г. Каррийо (АГ)
56'
Ф. Коэнтрау
65'
Т. Лемар
90+4'
Фабиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Монако
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
90'
+6
Желтая карточка
Д. Лигали
90'
+4
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Фабиньо
89'
Замена
А. Траоре
️️️️
Т. Лемар
Замена
Х. Деса
️️️️
Ж. Мартен
82'
Замена
С. Камара
️️️️
К. Берижо
75'
72'
Желтая карточка
А. Туре
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
М. Депланье
68'
65'
ГОЛ! 2:2!
Т. Лемар
Пас отдал
Н. Дирар
58'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Г. Каррийо
56'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Коэнтрау
46'
Замена
Б. Силва
️️️️
И. Кавалейру
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Г. Каррийо
45'
ГОЛ! 1:0!
Д. Конгре
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
18
Тома Лемар
АП
8
Марио Пашалич
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
11
Хеан Деса
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Монако
13
Уоллес
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
3-2-2-1-2
30
Лигали
4
Хилтон
3
Конгре
12
Депланье
21
Руссийон
44
Реми
6
Дабо
8
Мартен
10
Будебуз
9
Берижо
9
Ятабаре
4-1-1-2-2
1
Субашич
6
Туре
24
Раджи
6
Карвалью
17
Коэнтрау
6
Фабиньо
8
Дирар
18
Лемар
8
Пашалич
9
Каррийо
8
Иван Кавалейру
12
Депланье
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
12
Депланье
8
Мартен
11
Деса
11
Деса
8
Мартен
9
Берижо
19
Камара
19
Камара
9
Берижо
18
Лемар
10
Траоре
10
Траоре
18
Лемар
8
Иван Кавалейру
20
Силва
20
Силва
8
Иван Кавалейру
9
Каррийо
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
9
Каррийо
Остались в запасе
Монпелье
Монако
6
Поль Ласн
ОП
1
Лоран Пьонье
ВР
6
Жорис Марво
ПЗ
13
Уоллес
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
6
Поль Ласн
ОП
1
Лоран Пьонье
ВР
6
Жорис Марво
ПЗ
Остались в запасе
13
Уоллес
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Монпелье - Монако
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Помощники судьи:
Фредерик Кано
Николя Дано
Стадион:
Стад де ля Моссон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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