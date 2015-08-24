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    Расписание матчей 24-08-2015

    июль 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    август 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2015, 20 тур
    24 августа, понедельник
    00:30
    Атлетико Минейро
    2:1
    Палмейрас
    Матч завершен
    Казахстан. Финальный раунд 2015, 24 тур, группа A
    24 августа, понедельник
    17:00
    Кайрат
    5:2
    Иртыш
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016), 6 тур
    24 августа, понедельник
    17:00
    Орел
    1:0
    Динамо Бр
    Матч завершен
    24 августа, понедельник
    18:00
    Торпедо
    0:1
    Калуга
    Матч завершен
    24 августа, понедельник
    18:00
    Зенит
    1:0
    Чертаново
    Матч завершен
    24 августа, понедельник
    18:30
    Рязань
    1:0
    Витязь
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2015, 17 тур
    24 августа, понедельник
    17:30
    Гранит
    1:0
    Слуцк
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2015/2016), 6 тур
    24 августа, понедельник
    19:00
    Крылья Советов
    3:0
    Кубань (ЛФЛ)
    Матч завершен
    24 августа, понедельник
    19:00
    Рубин
    1:3
    Зенит
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 6 тур
    24 августа, понедельник
    20:00
    Ольборг
    5:1
    Оденсе
    Матч завершен
    Швеция. Аллсвенскан 2015, 21 тур
    24 августа, понедельник
    20:00
    Норрчепинг
    3:2
    Хельсингборг
    Матч завершен
    24 августа, понедельник
    20:00
    Сундсвалль
    0:1
    Фалькенберг
    Матч завершен
    24 августа, понедельник
    20:00
    Юргорден
    2:2
    Хаммарбю
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2015/2016), 1 тур
    24 августа, понедельник
    21:30
    Панетоликос
    1:2
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Испания. Примера (2015/2016), 1 тур
    24 августа, понедельник
    21:30
    Гранада
    1:3
    Эйбар
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 2 тур
    24 августа, понедельник
    21:45
    Галатасарай
    1:2
    Османлыспор
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2015/2016), 1 тур
    24 августа, понедельник
    22:00
    Атлетик-2
    0:1
    Жирона
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 2 тур
    24 августа, понедельник
    22:00
    Академика
    0:4
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2015/2016), 3 тур
    24 августа, понедельник
    22:00
    Арсенал
    0:0
    Ливерпуль
    Матч завершен
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