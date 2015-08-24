июль 2015
август 2015
Бразилия. Серия А 2015, 20 тур
24 августа, понедельник
00:30
Матч завершен
Казахстан. Финальный раунд 2015, 24 тур, группа A
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016), 6 тур
Беларусь. Высшая лига 2015, 17 тур
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 6 тур
24 августа, понедельник
19:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2015/2016), 6 тур
Швеция. Аллсвенскан 2015, 21 тур
24 августа, понедельник
20:00
Матч завершен
24 августа, понедельник
20:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2015/2016), 1 тур
24 августа, понедельник
21:30
Матч завершен
Испания. Примера (2015/2016), 1 тур
Турция. Суперлига (2015/2016), 2 тур
24 августа, понедельник
21:45
Матч завершен
Испания. Сегунда (2015/2016), 1 тур
Португалия. Примейра (2015/2016), 2 тур
24 августа, понедельник
22:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2015/2016), 3 тур