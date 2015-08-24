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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Торпедо - Калуга
Торпедо - Калуга: обзор матча 24 августа 2015
Торпедо
24.08.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
0 : 1
Завершен
Калуга
32'
В. Сысуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Калуга
90'
Замена
А. Каштанов
️️️️
А. Махота
90'
Замена
А. Семкин
️️️️
Д. Баранов
89'
Желтая карточка
Д. Семин
82'
Замена
Д. Семин
️️️️
Н. Емельянов
Желтая карточка
А. Степанов
81'
Желтая карточка
А. Ширяев
77'
Замена
К. Павлов
️️️️
Ф. Дворецков
76'
74'
Замена
А. Ерохин
️️️️
С. Анохин
Замена
Н. Погребняк
️️️️
Е. Ежов
71'
Желтая карточка
С. Шустиков
64'
Замена
Р. Тимохин
️️️️
К. Подкорытов
64'
Замена
А. Степанов
️️️️
Д. Соколов
59'
Замена
Ю. Петраков
️️️️
В. Скородумов
46'
32'
ГОЛ! 0:1!
В. Сысуев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
31
Тимур Багаутдинов
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
4
Андрей Ширяев
ЦЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
57
Константин Подкорытов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
77
Сергей Тюпиков
ЦФ
67
Валерий Скородумов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Калуга
22
Максим Блинов
ВР
2
Сергей Храпов
ЦЗ
48
Виктор Коноплев
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
11
Александр Скворцов
ОП
13
Дмитрий Баранов
ЦП
10
Владислав Сысуев
ЦП
25
Никита Емельянов
ЦП
33
Артем Махота
АП
10
Сергей Анохин
ЦФ
9
Евгений Лосев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Сафронов
Торпедо
28
Николай Погребняк
ЦЗ
6
Константин Павлов
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
24
Виктор Афанасьев
ЦФ
Калуга
40
Алексей Чернов
ВР
14
Анатолий Семкин
ОП
77
Александр Немыченков
ЦП
99
Иван Формалев
ЦП
7
Денис Семин
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
88
Александр Ерохин
ЦФ
4-3-1-2
31
Багаутдинов
66
Ежов
2
Шумейко
6
Шустиков
4
Ширяев
25
Соколов
22
Дворецков
57
Подкорытов
18
Кертанов
67
Скородумов
77
Тюпиков
3-1-3-1-2
22
Блинов
2
Храпов
48
Коноплев
55
Крючков
11
Скворцов
13
Баранов
10
Сысуев
25
Емельянов
33
Махота
9
Лосев
10
Анохин
57
Подкорытов
45
Тимохин
45
Тимохин
57
Подкорытов
22
Дворецков
6
Павлов
6
Павлов
22
Дворецков
25
Соколов
30
Степанов
30
Степанов
25
Соколов
66
Ежов
28
Погребняк
28
Погребняк
66
Ежов
67
Скородумов
77
Петраков
77
Петраков
67
Скородумов
13
Баранов
14
Семкин
14
Семкин
13
Баранов
25
Емельянов
7
Семин
7
Семин
25
Емельянов
33
Махота
79
Каштанов
79
Каштанов
33
Махота
10
Анохин
88
Ерохин
88
Ерохин
10
Анохин
Остались в запасе
Торпедо
Калуга
24
Виктор Афанасьев
ЦФ
32
Иван Мельников
ЦП
Главный тренер
Валерий Петраков
77
Александр Немыченков
ЦП
99
Иван Формалев
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
Главный тренер
Виталий Сафронов
Остались в запасе
24
Виктор Афанасьев
ЦФ
32
Иван Мельников
ЦП
Остались в запасе
77
Александр Немыченков
ЦП
99
Иван Формалев
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
Главный тренер
Валерий Петраков
Главный тренер
Виталий Сафронов
Статистика матча Торпедо - Калуга
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Вл
2 : 1
08.11.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Мамойко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
академии "Спартак"
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