Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Рязань - Витязь
Рязань - Витязь: обзор матча 24 августа 2015
Рязань
24.08.2015, понедельник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
1 : 0
Завершен
Витязь
6'
С. Авакян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рязань - Витязь
80'
Замена
Н. Голуб
️️️️
А. Юрьев
Желтая карточка
А. Грушин
78'
Желтая карточка
Г. Журавлев
75'
67'
Замена
М. Погонин
️️️️
М. Убайдулаев
Замена
А. Антипенко
️️️️
С. Авакян
64'
Замена
А. Шахназаров
️️️️
Э. Танделов
45'
Желтая карточка
А. Фомин
28'
ГОЛ! 1:0!
С. Авакян
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рязань
16
Виталий Яковлев
ВР
63
Александр Фомин
ЦЗ
24
Александр Грушин
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
25
Олег Елисеев
ПЗ
8
Саргис Авакян
ЦП
5
Василий Панев
ЦП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
9
Артем Сиваев
ЦП
23
Георгий Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Гарник Авалян
Витязь
18
Вячеслав Исупов
ВР
5
Андрей Чернецов
ЦЗ
25
Алексей Храпов
ЦЗ
15
Антон Новиков
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
10
Никита Саламатов
ЦП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
22
Антон Киреев
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
18
Александр Юрьев
ЦФ
21
Антон Крючков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Рязань
27
Сергей Правкин
ВР
31
Игорь Нехов
ЦЗ
13
Маханур Гамзатов
ЦЗ
37
Владислав Мишин
ЦП
7
Артур Шахназаров
ЦП
91
Сергей Зайцев
ЦФ
19
Александр Антипенко
ЦФ
Витязь
16
Александр Малыгин
ВР
17
Михаил Кулешов
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
10
Михаил Погонин
ЦП
27
Иван Борисов
ЦФ
21
Никита Голуб
ЦФ
42
Денис Имедадзе
ЦФ
4-5-1
16
Яковлев
63
Фомин
24
Грушин
4
Халиуллин
25
Елисеев
5
Панев
17
Танделов
40
Кулешов
9
Сиваев
8
Авакян
23
Журавлев
3-1-2-2-2
18
Исупов
5
Чернецов
25
Храпов
15
Новиков
35
Енин
10
Саламатов
99
Убайдулаев
37
Воронин
22
Киреев
21
Крючков
18
Юрьев
17
Танделов
7
Шахназаров
7
Шахназаров
17
Танделов
8
Авакян
19
Антипенко
19
Антипенко
8
Авакян
18
Юрьев
21
Голуб
21
Голуб
18
Юрьев
99
Убайдулаев
10
Погонин
10
Погонин
99
Убайдулаев
Остались в запасе
Рязань
Витязь
31
Игорь Нехов
ЦЗ
13
Маханур Гамзатов
ЦЗ
37
Владислав Мишин
ЦП
91
Сергей Зайцев
ЦФ
27
Сергей Правкин
ВР
Главный тренер
Гарник Авалян
17
Михаил Кулешов
ЦЗ
16
Александр Малыгин
ВР
27
Иван Борисов
ЦФ
8
Виктор Чувилов
ОП
42
Денис Имедадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Остались в запасе
31
Игорь Нехов
ЦЗ
13
Маханур Гамзатов
ЦЗ
37
Владислав Мишин
ЦП
91
Сергей Зайцев
ЦФ
27
Сергей Правкин
ВР
Остались в запасе
17
Михаил Кулешов
ЦЗ
16
Александр Малыгин
ВР
27
Иван Борисов
ЦФ
8
Виктор Чувилов
ОП
42
Денис Имедадзе
ЦФ
Главный тренер
Гарник Авалян
Главный тренер
Сергей Полстянов
Статистика матча Рязань - Витязь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
25.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Рязань
1 : 0
17.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Певчев
(Курск)
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Рязань
Витязь
«Рязань» – «Авангард Курск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
Владелец клуба – о судействе во Второй лиге: «Если не «кормить» систему, станешь для нее инородным элементом»
29 сентября
9
«Волна» – «Рязань»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Спартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
8 сентября
6
«Рязань» – «Спартак Кострома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Рязань» – «Авангард Курск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
Владелец клуба – о судействе во Второй лиге: «Если не «кормить» систему, станешь для нее инородным элементом»
29 сентября
9
«Волна» – «Рязань»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Спартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
8 сентября
6
«Рязань» – «Спартак Кострома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
На просмотр в «Томь» прибыли Чеминава и Миюшкович
2017.01.28 14:55
3
Товарищеский матч. «Химки» обыграли «Витязь»
2016.03.02 18:41
1
Новосадов: «В КАМАЗе у всех был записан определенный вес, а у меня – знак бесконечности»
2016.01.30 15:09
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+