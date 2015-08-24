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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Эйбар
Гранада - Эйбар: обзор матча 24 августа 2015
Гранада
24.08.2015, понедельник, 21:30
Испания. Примера, 1 тур
1 : 3
Завершен
Эйбар
50'
Р. Рочина
22'
А. Гонсалес
35'
Г. Эскаланте
67'
М. Арруабаррена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Эйбар
90'
+4
Желтая карточка
А. Капа
Желтая карточка
Д. Майнц
89'
79'
Замена
Борха
️️️️
С. Энрих
76'
Замена
Д. Юнка
️️️️
Сауль
Замена
Э. Мендес
️️️️
Р. Ибаньес
73'
67'
ГОЛ! 1:3!
М. Арруабаррена
Пас отдал
И. Рамис
66'
Замена
М. Арруабаррена
️️️️
А. Гонсалес
64'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
61'
Желтая карточка
А. Луна
Красная карточка
С. Руис
56'
55'
Желтая карточка
Д. Гарсия
ГОЛ! 1:2!
Р. Рочина
Пас отдал
И. Саксесс
50'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Д. Фулкье
46'
Замена
М. Лопеш
️️️️
Пити
46'
45'
Желтая карточка
А. Гонсалес
35'
ГОЛ! 0:2!
Г. Эскаланте
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Гонсалес
Пас отдал
А. Луна
21'
Желтая карточка
Кеко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Андрес
ВР
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Пити
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Эйбар
1
Ирурета
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
11
Сауль
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Кеко
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Гранада
1
Столе Димитриевски
ВР
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Эйбар
30
Хорхе Гомес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
14
Йон Эррасти
ЦП
90
Симоне Верди
АП
17
Борха
ЦФ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
4-4-1-1
1
Андрес
14
Руис
3
Бабен
5
Майнц
20
Фулкье
10
Хави Маркес
20
Ибаньес
10
Пити
21
Перес
16
Рочина
19
Эль-Араби
4-5-1
1
Ирурета
2
Капа
15
дос Сантос
4
Рамис
13
Луна
8
Эскаланте
14
Дани Гарсия
8
Гонсалес
20
Кеко
11
Сауль
9
Энрих
10
Пити
13
Лопеш
13
Лопеш
10
Пити
20
Ибаньес
7
Мендес
7
Мендес
20
Ибаньес
20
Фулкье
90
Саксесс
90
Саксесс
20
Фулкье
11
Сауль
17
Юнка
17
Юнка
11
Сауль
9
Энрих
17
Борха
17
Борха
9
Энрих
8
Гонсалес
10
Арруабаррена
10
Арруабаррена
8
Гонсалес
Остались в запасе
Гранада
Эйбар
1
Столе Димитриевски
ВР
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
30
Хорхе Гомес
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
14
Йон Эррасти
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Остались в запасе
30
Хорхе Гомес
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
14
Йон Эррасти
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Гранада - Эйбар
1
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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