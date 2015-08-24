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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Зенит - Чертаново
Зенит - Чертаново: обзор матча 24 августа 2015
Зенит
24.08.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
1 : 0
Завершен
Чертаново
90+1'
Е. Захаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Чертаново
90'
+1
Желтая карточка
А. Конаков
ГОЛ! 1:0!
Е. Захаров
90'
+1
Замена
М. Лепский
️️️️
А. Хазов
78'
73'
Замена
Р. Косянчук
️️️️
А. Алексеев
Замена
Д. Зинович
️️️️
А. Егурнев
69'
67'
Замена
С. Хабаров
️️️️
Е. Рудковский
Замена
Е. Захаров
️️️️
И. Бикчантаев
64'
Желтая карточка
С. Туктаров
58'
Замена
А. Адамян
️️️️
В. Еремеев
46'
Желтая карточка
А. Егурнев
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Петр Букиевский
ВР
13
Сергей Туктаров
ЦЗ
94
Кирилл Муромцев
ЦЗ
99
Денис Барышников
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
10
Андрей Маматюк
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
71
Александр Егурнев
ЦП
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Филиппенков
Чертаново
54
Андрей Конаков
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
17
Александр Котов
ЦП
30
Егор Кондаков
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
55
Владислав Паршиков
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
15
Даниил Тюменцев
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семерня
Зенит
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
2
Сероб Григорян
ЦЗ
3
Максим Игошин
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
23
Евгений Захаров
ЦП
31
Артур Адамян
ЦП
63
Максим Лепский
ЦФ
Чертаново
1
Иван Ломаев
ВР
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
37
Роман Косянчук
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
29
Роман Ежов
ПВ
4-4-2
16
Букиевский
13
Туктаров
99
Барышников
25
Ревякин
94
Муромцев
8
Еремеев
22
Кузнецов
71
Егурнев
10
Маматюк
16
Хазов
11
Бикчантаев
2-5-2-1
54
Конаков
3
Солдатенков
27
Алексеев
17
Котов
10
Рудковский
55
Паршиков
11
Камышев
30
Кондаков
15
Тюменцев
77
Зиньковский
9
Сарвели
16
Хазов
63
Лепский
63
Лепский
16
Хазов
11
Бикчантаев
23
Захаров
23
Захаров
11
Бикчантаев
8
Еремеев
31
Адамян
31
Адамян
8
Еремеев
71
Егурнев
38
Зинович
38
Зинович
71
Егурнев
27
Алексеев
37
Косянчук
37
Косянчук
27
Алексеев
10
Рудковский
20
Хабаров
20
Хабаров
10
Рудковский
Остались в запасе
Зенит
Чертаново
2
Сероб Григорян
ЦЗ
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
3
Максим Игошин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Филиппенков
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
1
Иван Ломаев
ВР
Главный тренер
Михаил Семерня
Остались в запасе
2
Сероб Григорян
ЦЗ
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
3
Максим Игошин
ЦЗ
Остались в запасе
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
1
Иван Ломаев
ВР
Главный тренер
Сергей Филиппенков
Главный тренер
Михаил Семерня
Статистика матча Зенит - Чертаново
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Квант
2 : 2
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Салют
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24.10.2026
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0 : 0
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
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2 : 0
03.10.2026
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Чертаново
Россия. Кубок, Финал
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5 : 1
05.11.2026
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Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Главный судья:
Максим Наседин
(Железнодорожный)
Стадион:
Первомайский
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