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    Амирхан Арсланов

    Защитник
    Имя Амирхан
    Отчество Рамисович
    Фамилия Арсланов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Кизляр
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 сентября 1997 (25 лет)
    Рост 184
    Вес 76
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