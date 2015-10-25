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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Рязань - Чертаново
Рязань - Чертаново: обзор матча 25 октября 2015
Рязань
25.10.2015, воскресенье, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
0 : 0
Завершен
Чертаново
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рязань - Чертаново
90'
Замена
И. Мельник
️️️️
Р. Косянчук
89'
Замена
А. Жижин
️️️️
А. Канищев
75'
Замена
С. Хабаров
️️️️
Р. Ежов
Замена
И. Нехов
️️️️
Г. Журавлев
66'
46'
Желтая карточка
Е. Рудковский
Замена
С. Зайцев
️️️️
А. Шахназаров
45'
Желтая карточка
М. Гамзатов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рязань
16
Виталий Яковлев
ВР
13
Маханур Гамзатов
ЦЗ
24
Александр Грушин
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
63
Александр Фомин
ЦЗ
25
Олег Елисеев
ПЗ
17
Эльбрус Танделов
ЦП
95
Иван Миронов
ЦП
7
Артур Шахназаров
ЦП
9
Артем Сиваев
ЦП
23
Георгий Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Гарник Авалян
Чертаново
54
Андрей Конаков
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
17
Александр Котов
ЦП
55
Владислав Паршиков
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
7
Александр Канищев
АП
37
Роман Косянчук
АП
8
Артем Селюков
АП
15
Даниил Тюменцев
АП
29
Роман Ежов
ПВ
Главный тренер
Михаил Семерня
Рязань
27
Сергей Правкин
ВР
31
Игорь Нехов
ЦЗ
37
Владислав Мишин
ЦП
42
Александр Скляров
ЦП
38
Дмитрий Митин
ЦП
91
Сергей Зайцев
ЦФ
19
Александр Антипенко
ЦФ
Чертаново
1
Иван Ломаев
ВР
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
12
Игорь Мельник
ЦП
30
Егор Кондаков
ЦП
9
Александр Жижин
ЦП
20
Сергей Хабаров
ПП
3-2-4-1
16
Яковлев
24
Грушин
4
Халиуллин
63
Фомин
13
Гамзатов
25
Елисеев
17
Танделов
7
Шахназаров
9
Сиваев
95
Миронов
23
Журавлев
2-3-3-2
54
Конаков
3
Солдатенков
13
Бартасевич
17
Котов
55
Паршиков
10
Рудковский
29
Ежов
15
Тюменцев
8
Селюков
37
Косянчук
7
Канищев
23
Журавлев
31
Нехов
31
Нехов
23
Журавлев
7
Шахназаров
91
Зайцев
91
Зайцев
7
Шахназаров
37
Косянчук
12
Мельник
12
Мельник
37
Косянчук
7
Канищев
9
Жижин
9
Жижин
7
Канищев
29
Ежов
20
Хабаров
20
Хабаров
29
Ежов
Остались в запасе
Рязань
Чертаново
37
Владислав Мишин
ЦП
42
Александр Скляров
ЦП
38
Дмитрий Митин
ЦП
27
Сергей Правкин
ВР
19
Александр Антипенко
ЦФ
Главный тренер
Гарник Авалян
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
30
Егор Кондаков
ЦП
91
Артем Филиппов
ОП
1
Иван Ломаев
ВР
Главный тренер
Михаил Семерня
Остались в запасе
37
Владислав Мишин
ЦП
42
Александр Скляров
ЦП
38
Дмитрий Митин
ЦП
27
Сергей Правкин
ВР
19
Александр Антипенко
ЦФ
Остались в запасе
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
30
Егор Кондаков
ЦП
91
Артем Филиппов
ОП
1
Иван Ломаев
ВР
Главный тренер
Гарник Авалян
Главный тренер
Михаил Семерня
Статистика матча Рязань - Чертаново
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
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СКА-Хабаровск-2
3 : 1
25.10.2026
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Рязань
1 : 0
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кудряшов
(Вологда)
Стадион:
Спартак
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