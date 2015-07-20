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    Михаил Семерня

    Тренер
    Имя Михаил
    Отчество Иванович
    Фамилия Семерня
    Гражданство Россия
    Дата рождения 20 февраля 1970
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