Михаил Семерня - статистика
Тренер
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Семерня
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|20 февраля 1970
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Семерня
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|20 февраля 1970
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Чертаново
|17
|5
|7
|5
|Дата
|Матч
|20.07.2015
|Чертаново
|1 : 1
|Локомотив
|28.07.2015
|Орел
|0 : 2
|Чертаново
|03.08.2015
|Чертаново
|0 : 1
|Рязань
|11.08.2015
|Торпедо
|0 : 1
|Чертаново
|17.08.2015
|Чертаново
|0 : 1
|Тамбов
|24.08.2015
|Зенит
|1 : 0
|Чертаново
|31.08.2015
|Чертаново
|1 : 2
|Энергомаш
|07.09.2015
|Чертаново
|1 : 2
|Авангард
|14.09.2015
|Калуга
|1 : 2
|Чертаново
|21.09.2015
|Чертаново
|4 : 3
|Витязь
|27.09.2015
|Динамо Бр
|3 : 1
|Чертаново
|04.10.2015
|Чертаново
|4 : 4
|Арсенал-2
|11.10.2015
|Металлург Л
|1 : 1
|Чертаново
|18.10.2015
|Чертаново
|2 : 0
|Орел
|25.10.2015
|Рязань
|0 : 0
|Чертаново
|02.11.2015
|Чертаново
|1 : 1
|Торпедо
|08.11.2015
|Тамбов
|5 : 0
|Чертаново