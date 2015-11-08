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Михаил Семерня - статистика

Россия
20 февраля 1970 (56)
Тренер
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Чертаново
17
5
7
5
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур
Тамбов
5 : 0
08.11.2015
Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
Чертаново
1 : 1
02.11.2015
Торпедо
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
Рязань
0 : 0
25.10.2015
Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур
Чертаново
2 : 0
18.10.2015
Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
Металлург Л
1 : 1
11.10.2015
Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
Чертаново
4 : 4
04.10.2015
Арсенал-2
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 11 тур
Динамо Бр
3 : 1
27.09.2015
Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур
Чертаново
4 : 3
21.09.2015
Витязь
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 9 тур
Калуга
1 : 2
14.09.2015
Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур
Чертаново
1 : 2
07.09.2015
Авангард
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
Чертаново
1 : 2
31.08.2015
Энергомаш
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.08.2015
Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
Чертаново
0 : 1
17.08.2015
Тамбов
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
Торпедо
0 : 1
11.08.2015
Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
Чертаново
0 : 1
03.08.2015
Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
Орел
0 : 2
28.07.2015
Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур
Чертаново
1 : 1
20.07.2015
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