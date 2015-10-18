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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Чертаново - Орел
Чертаново - Орел: обзор матча 18 октября 2015
Чертаново
18.10.2015, воскресенье, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур
2 : 0
Завершен
Орел
70'
Р. Косянчук
84'
Р. Косянчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Орел
Замена
А. Жижин
️️️️
Р. Ежов
90'
88'
Замена
М. Пашкин
️️️️
Н. Фурсин
ГОЛ! 2:0!
Р. Косянчук
84'
Замена
С. Хабаров
️️️️
Е. Рудковский
81'
Замена
А. Канищев
️️️️
В. Сарвели
77'
Желтая карточка
Р. Ежов
76'
75'
Замена
М. Серегин
️️️️
Е. Ручкин
70'
Желтая карточка
Ю. Солнцев
ГОЛ! 1:0!
Р. Косянчук
70'
Замена
Д. Тюменцев
️️️️
А. Селюков
67'
Желтая карточка
Р. Косянчук
58'
Желтая карточка
В. Сарвели
43'
9'
Желтая карточка
Н. Чунихин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
54
Андрей Конаков
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Егор Рудковский
ЦП
55
Владислав Паршиков
ЦП
17
Александр Котов
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
8
Артем Селюков
АП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семерня
Орел
35
Никита Макеев
ВР
3
Сергей Полосин
ЛЗ
15
Александр Васюков
ЦЗ
5
Андрей Федяев
ЦЗ
2
Никита Гришин
ЦЗ
5
Никита Фурсин
ЦЗ
19
Юрий Солнцев
ОП
99
Егор Ручкин
ЦП
17
Никита Чунихин
ЦП
14
Михаил Рыжов
ЦП
10
Андрей Мирошкин
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Демин
Чертаново
1
Иван Ломаев
ВР
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
9
Александр Жижин
ЦП
30
Егор Кондаков
ЦП
7
Александр Канищев
АП
15
Даниил Тюменцев
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
Орел
1
Роман Клюкин
ВР
17
Михаил Пашкин
ОП
15
Максим Серегин
ЦФ
96
Иван Труханский
ЦФ
2-3-3-2
54
Конаков
13
Бартасевич
3
Солдатенков
10
Рудковский
55
Паршиков
17
Котов
77
Зиньковский
8
Селюков
29
Ежов
9
Сарвели
37
Косянчук
3-3-3-1
35
Макеев
5
Федяев
2
Гришин
5
Фурсин
15
Васюков
19
Солнцев
3
Полосин
99
Ручкин
17
Чунихин
14
Рыжов
10
Мирошкин
9
Сарвели
7
Канищев
7
Канищев
9
Сарвели
8
Селюков
15
Тюменцев
15
Тюменцев
8
Селюков
29
Ежов
9
Жижин
9
Жижин
29
Ежов
10
Рудковский
20
Хабаров
20
Хабаров
10
Рудковский
5
Фурсин
17
Пашкин
17
Пашкин
5
Фурсин
99
Ручкин
15
Серегин
15
Серегин
99
Ручкин
Остались в запасе
Чертаново
Орел
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
30
Егор Кондаков
ЦП
1
Иван Ломаев
ВР
Главный тренер
Михаил Семерня
96
Иван Труханский
ЦФ
1
Роман Клюкин
ВР
Главный тренер
Эдуард Демин
Остались в запасе
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
30
Егор Кондаков
ЦП
1
Иван Ломаев
ВР
Остались в запасе
96
Иван Труханский
ЦФ
1
Роман Клюкин
ВР
Главный тренер
Михаил Семерня
Главный тренер
Эдуард Демин
Статистика матча Чертаново - Орел
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Информация о матче
Главный судья:
Тарас Шевченко
(Калининград)
Стадион:
Янтарь
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