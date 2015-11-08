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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Тамбов - Чертаново
Тамбов - Чертаново: обзор матча 08 ноября 2015
Тамбов
08.11.2015, воскресенье, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур
5 : 0
Завершен
Чертаново
22'
А. Баев
56'
Р. Григорян
72'
Н. Андреев (П)
75'
О. Чернышов
86'
А. Аверьянов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Чертаново
ГОЛ! 5:0!
А. Аверьянов
86'
Замена
А. Часовских
️️️️
Н. Андреев
81'
Замена
Д. Поярков
️️️️
И. Спицын
81'
79'
Замена
И. Мельник
️️️️
В. Бартасевич
79'
Замена
С. Хабаров
️️️️
Д. Тюменцев
79'
Замена
А. Кузнецов
️️️️
Р. Ежов
Пенальти не реализован!
Н. Андреев
75'
ГОЛ! 4:0!
О. Чернышов
75'
Замена
М. Петров
️️️️
С. Гаранжа
72'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Н. Андреев
72'
Замена
А. Аверьянов
️️️️
Р. Григорян
69'
Желтая карточка
С. Коротков
64'
59'
Замена
А. Канищев
️️️️
Р. Косянчук
ГОЛ! 2:0!
Р. Григорян
56'
Желтая карточка
С. Гаранжа
53'
Замена
С. Коротков
️️️️
А. Баев
41'
Желтая карточка
А. Михалев
38'
ГОЛ! 1:0!
А. Баев
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
28
Роман Григорян
ЦП
18
Илья Спицын
ЦП
97
Сергей Гаранжа
ЦП
31
Сергей Васильев
ЦП
21
Никита Андреев
ПП
7
Олег Чернышов
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
Чертаново
54
Андрей Конаков
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Егор Рудковский
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
15
Даниил Тюменцев
АП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семерня
Тамбов
1
Александр Баженов
ВР
20
Сергей Коротков
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
17
Максим Петров
ЦП
91
Максим Сопин
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
Чертаново
16
Михаил Сидоров
ВР
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
20
Антон Кузнецов
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
12
Игорь Мельник
ЦП
7
Александр Канищев
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
3-5-1-1
81
Смирнов
19
Михалев
81
Зимулька
22
Рыбин
28
Григорян
18
Спицын
97
Гаранжа
31
Васильев
21
Андреев
7
Чернышов
21
Баев
3-2-3-2
54
Конаков
13
Бартасевич
3
Солдатенков
27
Алексеев
10
Рудковский
11
Камышев
29
Ежов
15
Тюменцев
77
Зиньковский
9
Сарвели
37
Косянчук
97
Гаранжа
17
Петров
17
Петров
97
Гаранжа
21
Андреев
15
Часовских
15
Часовских
21
Андреев
21
Баев
20
Коротков
20
Коротков
21
Баев
28
Григорян
11
Аверьянов
11
Аверьянов
28
Григорян
18
Спицын
25
Поярков
25
Поярков
18
Спицын
29
Ежов
20
Кузнецов
20
Кузнецов
29
Ежов
13
Бартасевич
12
Мельник
12
Мельник
13
Бартасевич
37
Косянчук
7
Канищев
7
Канищев
37
Косянчук
15
Тюменцев
20
Хабаров
20
Хабаров
15
Тюменцев
Остались в запасе
Тамбов
Чертаново
91
Максим Сопин
ЦП
1
Александр Баженов
ВР
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
16
Михаил Сидоров
ВР
91
Артем Филиппов
ОП
Главный тренер
Михаил Семерня
Остались в запасе
91
Максим Сопин
ЦП
1
Александр Баженов
ВР
Остались в запасе
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
16
Михаил Сидоров
ВР
91
Артем Филиппов
ОП
Главный тренер
Михаил Семерня
Статистика матча Тамбов - Чертаново
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Спартак
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