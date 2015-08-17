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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Чертаново - Тамбов
Чертаново - Тамбов: обзор матча 17 августа 2015
Чертаново
17.08.2015, понедельник, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
0 : 1
Завершен
Тамбов
3'
А. Архипов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Тамбов
Замена
В. Бартасевич
️️️️
В. Паршиков
89'
Желтая карточка
Р. Ежов
84'
84'
Замена
А. Баев
️️️️
Н. Андреев
Замена
Р. Косянчук
️️️️
Д. Тюменцев
75'
Желтая карточка
С. Хабаров
73'
Замена
С. Хабаров
️️️️
Е. Рудковский
71'
68'
Замена
С. Гаранжа
️️️️
А. Архипов
50'
Замена
С. Коротков
️️️️
Р. Григорян
46'
Замена
А. Зяблов
️️️️
О. Чернышов
Замена
Р. Ежов
️️️️
Е. Кондаков
46'
Желтая карточка
Е. Кондаков
45'
40'
Желтая карточка
А. Рыбин
18'
Желтая карточка
С. Васильев
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Архипов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
54
Андрей Конаков
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Егор Рудковский
ЦП
55
Владислав Паршиков
ЦП
17
Александр Котов
ЦП
30
Егор Кондаков
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
15
Даниил Тюменцев
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семерня
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
31
Сергей Васильев
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
18
Илья Спицын
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
21
Никита Андреев
ПП
7
Олег Чернышов
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Чертаново
16
Михаил Сидоров
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
9
Александр Жижин
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
29
Роман Ежов
ПВ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
4
Иван Лаврухин
ЦЗ
20
Сергей Коротков
ЦЗ
37
Александр Зяблов
ЦП
97
Сергей Гаранжа
ЦП
68
Виктор Свистунов
ЦФ
21
Алексей Баев
ЦФ
2-5-2-1
54
Конаков
27
Алексеев
3
Солдатенков
55
Паршиков
17
Котов
30
Кондаков
11
Камышев
10
Рудковский
77
Зиньковский
15
Тюменцев
9
Сарвели
3-5-1-1
1
Гавиловский
22
Рыбин
81
Зимулька
19
Михалев
21
Андреев
25
Поярков
18
Спицын
28
Григорян
31
Васильев
7
Чернышов
9
Архипов
55
Паршиков
13
Бартасевич
13
Бартасевич
55
Паршиков
15
Тюменцев
37
Косянчук
37
Косянчук
15
Тюменцев
30
Кондаков
29
Ежов
29
Ежов
30
Кондаков
10
Рудковский
20
Хабаров
20
Хабаров
10
Рудковский
21
Андреев
21
Баев
21
Баев
21
Андреев
28
Григорян
20
Коротков
20
Коротков
28
Григорян
7
Чернышов
37
Зяблов
37
Зяблов
7
Чернышов
9
Архипов
97
Гаранжа
97
Гаранжа
9
Архипов
Остались в запасе
Чертаново
Тамбов
16
Михаил Сидоров
ВР
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
9
Александр Жижин
ЦП
Главный тренер
Михаил Семерня
68
Виктор Свистунов
ЦФ
4
Иван Лаврухин
ЦЗ
81
Олег Смирнов
ВР
Остались в запасе
16
Михаил Сидоров
ВР
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
9
Александр Жижин
ЦП
Остались в запасе
68
Виктор Свистунов
ЦФ
4
Иван Лаврухин
ЦЗ
81
Олег Смирнов
ВР
Главный тренер
Михаил Семерня
Статистика матча Чертаново - Тамбов
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Артём Смолин
(Вологда)
Стадион:
Октябрь
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