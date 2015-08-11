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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Торпедо - Чертаново
Торпедо - Чертаново: обзор матча 11 августа 2015
Торпедо
11.08.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
0 : 1
Завершен
Чертаново
4'
В. Сарвели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Чертаново
90'
+1
Желтая карточка
А. Зиньковский
90'
Замена
А. Жижин
️️️️
В. Сарвели
Желтая карточка
Р. Тимохин
86'
79'
Замена
А. Арсланов
️️️️
В. Паршиков
71'
Замена
А. Захаров
️️️️
Е. Рудковский
Замена
Р. Тимохин
️️️️
Д. Соколов
69'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
В. Скородумов
64'
58'
Замена
Р. Ежов
️️️️
Р. Косянчук
Замена
А. Степанов
️️️️
К. Павлов
58'
46'
Замена
И. Камышев
️️️️
В. Бартасевич
4'
ГОЛ! 0:1!
В. Сарвели
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
31
Тимур Багаутдинов
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
4
Андрей Ширяев
ЦЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
57
Константин Подкорытов
ЦП
6
Константин Павлов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
77
Сергей Тюпиков
ЦФ
67
Валерий Скородумов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Чертаново
54
Андрей Конаков
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
30
Егор Кондаков
ЦП
55
Владислав Паршиков
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
15
Даниил Тюменцев
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семерня
Торпедо
16
Юрий Шафинский
ВР
28
Николай Погребняк
ЦЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
24
Виктор Афанасьев
ЦФ
45
Ринат Тимохин
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
Чертаново
16
Михаил Сидоров
ВР
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
22
Андрей Захаров
ЦП
9
Александр Жижин
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
4-3-1-2
31
Багаутдинов
66
Ежов
2
Шумейко
6
Шустиков
4
Ширяев
25
Соколов
6
Павлов
57
Подкорытов
18
Кертанов
67
Скородумов
77
Тюпиков
3-3-3-1
54
Конаков
3
Солдатенков
13
Бартасевич
27
Алексеев
30
Кондаков
55
Паршиков
10
Рудковский
37
Косянчук
15
Тюменцев
77
Зиньковский
9
Сарвели
25
Соколов
45
Тимохин
45
Тимохин
25
Соколов
67
Скородумов
22
Дворецков
22
Дворецков
67
Скородумов
6
Павлов
30
Степанов
30
Степанов
6
Павлов
55
Паршиков
19
Арсланов
19
Арсланов
55
Паршиков
10
Рудковский
22
Захаров
22
Захаров
10
Рудковский
9
Сарвели
9
Жижин
9
Жижин
9
Сарвели
37
Косянчук
29
Ежов
29
Ежов
37
Косянчук
13
Бартасевич
11
Камышев
11
Камышев
13
Бартасевич
Остались в запасе
Торпедо
Чертаново
28
Николай Погребняк
ЦЗ
24
Виктор Афанасьев
ЦФ
16
Юрий Шафинский
ВР
77
Юрий Петраков
ПП
Главный тренер
Валерий Петраков
16
Михаил Сидоров
ВР
91
Артем Филиппов
ОП
Главный тренер
Михаил Семерня
Остались в запасе
28
Николай Погребняк
ЦЗ
24
Виктор Афанасьев
ЦФ
16
Юрий Шафинский
ВР
77
Юрий Петраков
ПП
Остались в запасе
16
Михаил Сидоров
ВР
91
Артем Филиппов
ОП
Главный тренер
Валерий Петраков
Главный тренер
Михаил Семерня
Статистика матча Торпедо - Чертаново
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
академии "Спартак"
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