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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Орел - Чертаново
Орел - Чертаново: обзор матча 28 июля 2015
Орел
28.07.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
0 : 2
Завершен
Чертаново
36'
Р. Косянчук
62'
А. Зиньковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орел - Чертаново
90'
Замена
А. Захаров
️️️️
Р. Косянчук
Красная карточка
М. Рыжов
88'
Желтая карточка
Ю. Солнцев
79'
76'
Замена
Р. Ежов
️️️️
А. Зиньковский
72'
Замена
А. Жижин
️️️️
А. Алексеев
Замена
М. Серегин
️️️️
И. Вознесенский
65'
Замена
Е. Ручкин
️️️️
А. Погожев
62'
62'
ГОЛ! 0:2!
А. Зиньковский
60'
Замена
Е. Рудковский
️️️️
В. Сарвели
Замена
Р. Суродин
️️️️
А. Федяев
59'
57'
Желтая карточка
А. Зиньковский
Желтая карточка
А. Федяев
41'
36'
ГОЛ! 0:1!
Р. Косянчук
Желтая карточка
Н. Гришин
28'
23'
Пенальти не реализован!
А. Зиньковский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орел
17
Станислав Козырев
ВР
3
Сергей Полосин
ЛЗ
15
Александр Васюков
ЦЗ
2
Никита Гришин
ЦЗ
5
Андрей Федяев
ЦЗ
5
Никита Фурсин
ЦЗ
19
Юрий Солнцев
ОП
7
Игорь Вознесенский
ЦП
14
Михаил Рыжов
ЦП
11
Андрей Погожев
ЦП
10
Андрей Мирошкин
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Демин
Чертаново
54
Андрей Конаков
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
30
Егор Кондаков
ЦП
55
Владислав Паршиков
ЦП
17
Александр Котов
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
15
Даниил Тюменцев
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семерня
Орел
35
Никита Макеев
ВР
17
Михаил Пашкин
ОП
17
Никита Чунихин
ЦП
99
Егор Ручкин
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
15
Максим Серегин
ЦФ
96
Иван Труханский
ЦФ
Чертаново
16
Михаил Сидоров
ВР
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
22
Андрей Захаров
ЦП
9
Александр Жижин
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
3-3-3-1
17
Козырев
2
Гришин
5
Федяев
5
Фурсин
3
Полосин
19
Солнцев
15
Васюков
7
Вознесенский
14
Рыжов
11
Погожев
10
Мирошкин
3-3-3-1
54
Конаков
3
Солдатенков
13
Бартасевич
27
Алексеев
30
Кондаков
55
Паршиков
17
Котов
37
Косянчук
15
Тюменцев
77
Зиньковский
9
Сарвели
7
Вознесенский
15
Серегин
15
Серегин
7
Вознесенский
11
Погожев
99
Ручкин
99
Ручкин
11
Погожев
5
Федяев
20
Суродин
20
Суродин
5
Федяев
37
Косянчук
22
Захаров
22
Захаров
37
Косянчук
77
Зиньковский
29
Ежов
29
Ежов
77
Зиньковский
27
Алексеев
9
Жижин
9
Жижин
27
Алексеев
9
Сарвели
10
Рудковский
10
Рудковский
9
Сарвели
Остались в запасе
Орел
Чертаново
17
Михаил Пашкин
ОП
17
Никита Чунихин
ЦП
96
Иван Труханский
ЦФ
35
Никита Макеев
ВР
Главный тренер
Эдуард Демин
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
16
Михаил Сидоров
ВР
91
Артем Филиппов
ОП
Главный тренер
Михаил Семерня
Остались в запасе
17
Михаил Пашкин
ОП
17
Никита Чунихин
ЦП
96
Иван Труханский
ЦФ
35
Никита Макеев
ВР
Остались в запасе
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
16
Михаил Сидоров
ВР
91
Артем Филиппов
ОП
Главный тренер
Эдуард Демин
Главный тренер
Михаил Семерня
Статистика матча Орел - Чертаново
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Главный судья:
Пётр Мирошниченко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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