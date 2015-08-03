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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Чертаново - Рязань
Чертаново - Рязань: обзор матча 03 августа 2015
Чертаново
03.08.2015, понедельник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
0 : 1
Завершен
Рязань
16'
Ю. Кулешов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Рязань
90'
Замена
Г. Журавлев
️️️️
А. Сиваев
90'
Замена
И. Нехов
️️️️
А. Шахназаров
84'
Замена
С. Зайцев
️️️️
Ю. Кулешов
Замена
А. Жижин
️️️️
В. Сарвели
84'
69'
Замена
О. Елисеев
️️️️
М. Гамзатов
Замена
Р. Ежов
️️️️
И. Камышев
66'
65'
Замена
Д. Митин
️️️️
И. Миронов
Замена
Е. Рудковский
️️️️
А. Алексеев
56'
25'
Желтая карточка
Э. Танделов
16'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Кулешов
Желтая карточка
В. Сарвели
7'
4'
Желтая карточка
И. Миронов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
54
Андрей Конаков
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
55
Владислав Паршиков
ЦП
30
Егор Кондаков
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
15
Даниил Тюменцев
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семерня
Рязань
16
Виталий Яковлев
ВР
13
Маханур Гамзатов
ЦЗ
24
Александр Грушин
ЦЗ
63
Александр Фомин
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
95
Иван Миронов
ЦП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
5
Василий Панев
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
9
Артем Сиваев
ЦП
7
Артур Шахназаров
ЦП
Главный тренер
Гарник Авалян
Чертаново
16
Михаил Сидоров
ВР
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
10
Егор Рудковский
ЦП
9
Александр Жижин
ЦП
22
Андрей Захаров
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
Рязань
27
Сергей Правкин
ВР
31
Игорь Нехов
ЦЗ
25
Олег Елисеев
ПЗ
38
Дмитрий Митин
ЦП
23
Георгий Журавлев
ЦФ
91
Сергей Зайцев
ЦФ
3-3-3-1
54
Конаков
27
Алексеев
13
Бартасевич
3
Солдатенков
55
Паршиков
30
Кондаков
11
Камышев
77
Зиньковский
15
Тюменцев
37
Косянчук
9
Сарвели
4-5-1
16
Яковлев
24
Грушин
63
Фомин
4
Халиуллин
13
Гамзатов
17
Танделов
40
Кулешов
9
Сиваев
7
Шахназаров
5
Панев
95
Миронов
27
Алексеев
10
Рудковский
10
Рудковский
27
Алексеев
11
Камышев
29
Ежов
29
Ежов
11
Камышев
9
Сарвели
9
Жижин
9
Жижин
9
Сарвели
9
Сиваев
23
Журавлев
23
Журавлев
9
Сиваев
7
Шахназаров
31
Нехов
31
Нехов
7
Шахназаров
40
Кулешов
91
Зайцев
91
Зайцев
40
Кулешов
95
Миронов
38
Митин
38
Митин
95
Миронов
13
Гамзатов
25
Елисеев
25
Елисеев
13
Гамзатов
Остались в запасе
Чертаново
Рязань
16
Михаил Сидоров
ВР
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
22
Андрей Захаров
ЦП
Главный тренер
Михаил Семерня
27
Сергей Правкин
ВР
Главный тренер
Гарник Авалян
Остались в запасе
16
Михаил Сидоров
ВР
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
22
Андрей Захаров
ЦП
Остались в запасе
27
Сергей Правкин
ВР
Главный тренер
Михаил Семерня
Главный тренер
Гарник Авалян
Статистика матча Чертаново - Рязань
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
25.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Рязань
1 : 0
17.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Янтарь
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