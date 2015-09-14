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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Калуга - Чертаново
Калуга - Чертаново: обзор матча 14 сентября 2015
Калуга
14.09.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 9 тур
1 : 2
Завершен
Чертаново
11'
А. Махота (П)
45'
В. Сарвели
48'
В. Сарвели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Калуга - Чертаново
90'
Замена
А. Жижин
️️️️
А. Зиньковский
90'
Замена
А. Селюков
️️️️
Р. Косянчук
86'
Замена
Е. Рудковский
️️️️
В. Сарвели
Замена
И. Формалев
️️️️
В. Крючков
84'
68'
Замена
А. Захаров
️️️️
Р. Ежов
Желтая карточка
В. Крючков
67'
Замена
В. Крючков
️️️️
Н. Емельянов
66'
65'
Желтая карточка
Р. Косянчук
Замена
А. Ерохин
️️️️
В. Сысуев
64'
Желтая карточка
С. Храпов
62'
58'
Вторая желтая
С. Хабаров
48'
ГОЛ! 1:2!
В. Сарвели
45'
ГОЛ! 1:1!
В. Сарвели
44'
Желтая карточка
С. Хабаров
Желтая карточка
Д. Баранов
33'
Желтая карточка
А. Скворцов
32'
30'
Желтая карточка
И. Камышев
Замена
Н. Емельянов
️️️️
Е. Лосев
24'
11'
Желтая карточка
Е. Кондаков
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Махота
11'
Желтая карточка
В. Сысуев
9'
9'
Пенальти не реализован!
Р. Косянчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Калуга
22
Максим Блинов
ВР
48
Виктор Коноплев
ЦЗ
2
Сергей Храпов
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
11
Александр Скворцов
ОП
10
Владислав Сысуев
ЦП
13
Дмитрий Баранов
ЦП
33
Артем Махота
АП
20
Евгений Лямцев
ЦФ
9
Евгений Лосев
ЦФ
10
Сергей Анохин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Сафронов
Чертаново
54
Андрей Конаков
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
55
Владислав Паршиков
ЦП
30
Егор Кондаков
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семерня
Калуга
40
Алексей Чернов
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
77
Александр Немыченков
ЦП
99
Иван Формалев
ЦП
25
Никита Емельянов
ЦП
88
Александр Ерохин
ЦФ
17
Дмитрий Евланов
ЦФ
Чертаново
1
Иван Ломаев
ВР
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
10
Егор Рудковский
ЦП
9
Александр Жижин
ЦП
22
Андрей Захаров
ЦП
8
Артем Селюков
АП
2-1-3-1-3
22
Блинов
48
Коноплев
2
Храпов
11
Скворцов
28
Оганесян
13
Баранов
10
Сысуев
33
Махота
10
Анохин
9
Лосев
20
Лямцев
2-4-3-1
54
Конаков
13
Бартасевич
3
Солдатенков
20
Хабаров
30
Кондаков
11
Камышев
55
Паршиков
29
Ежов
37
Косянчук
77
Зиньковский
9
Сарвели
Крючков
99
Формалев
99
Формалев
Крючков
10
Сысуев
88
Ерохин
88
Ерохин
10
Сысуев
9
Лосев
25
Емельянов
25
Емельянов
9
Лосев
Емельянов
55
Крючков
55
Крючков
Емельянов
37
Косянчук
8
Селюков
8
Селюков
37
Косянчук
9
Сарвели
10
Рудковский
10
Рудковский
9
Сарвели
77
Зиньковский
9
Жижин
9
Жижин
77
Зиньковский
29
Ежов
22
Захаров
22
Захаров
29
Ежов
Остались в запасе
Калуга
Чертаново
77
Александр Немыченков
ЦП
17
Дмитрий Евланов
ЦФ
40
Алексей Чернов
ВР
Главный тренер
Виталий Сафронов
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
1
Иван Ломаев
ВР
Главный тренер
Михаил Семерня
Остались в запасе
77
Александр Немыченков
ЦП
17
Дмитрий Евланов
ЦФ
40
Алексей Чернов
ВР
Остались в запасе
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
1
Иван Ломаев
ВР
Главный тренер
Виталий Сафронов
Главный тренер
Михаил Семерня
Статистика матча Калуга - Чертаново
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
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2 : 1
08.11.2026
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Калуга
2 : 2
31.10.2026
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Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена Анненки
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