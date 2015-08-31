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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Чертаново - Энергомаш
Чертаново - Энергомаш: обзор матча 31 августа 2015
Чертаново
31.08.2015, понедельник, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
1 : 2
Завершен
Энергомаш
28'
А. Алексеев
58'
Д. Белобаев
62'
О. Калугин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Энергомаш
90'
Замена
А. Польшин
️️️️
О. Калугин
Желтая карточка
А. Котов
89'
89'
Замена
Д. Дегтев
️️️️
В. Сергеев
87'
Замена
А. Аршинов
️️️️
Д. Самойлов
Замена
Р. Косянчук
️️️️
В. Сарвели
74'
72'
Замена
А. Штыпула
️️️️
Д. Бурмистров
Замена
С. Хабаров
️️️️
Е. Рудковский
71'
62'
ГОЛ! 1:2!
О. Калугин
58'
Замена
В. Сергеев
️️️️
А. Агеев
58'
ГОЛ! 1:1!
Д. Белобаев
51'
Желтая карточка
В. Фасхутдинов
Замена
А. Захаров
️️️️
В. Паршиков
39'
37'
Желтая карточка
А. Агеев
ГОЛ! 1:0!
А. Алексеев
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
54
Андрей Конаков
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
30
Егор Кондаков
ЦП
17
Александр Котов
ЦП
55
Владислав Паршиков
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
15
Даниил Тюменцев
АП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семерня
Энергомаш
1
Андрей Рыжиков
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
29
Михаил Меренков
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
21
Денис Белобаев
ОП
27
Олег Калугин
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
88
Владислав Фасхутдинов
ЦФ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Чертаново
16
Михаил Сидоров
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
22
Андрей Захаров
ЦП
9
Александр Жижин
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
Энергомаш
16
Артем Цыгулев
ВР
91
Александр Аршинов
ЦЗ
8
Артем Польшин
ЦЗ
6
Богдан Бабинский
ЦЗ
19
Александр Штыпула
ЦП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
22
Денис Дегтев
ЦФ
2-4-3-1
54
Конаков
27
Алексеев
3
Солдатенков
30
Кондаков
55
Паршиков
10
Рудковский
17
Котов
77
Зиньковский
15
Тюменцев
29
Ежов
9
Сарвели
4-1-2-1-2
1
Рыжиков
29
Меренков
28
Семейкин
21
Бутырин
44
Самсонов
21
Белобаев
27
Калугин
15
Самойлов
76
Агеев
10
Бурмистров
88
Фасхутдинов
9
Сарвели
37
Косянчук
37
Косянчук
9
Сарвели
55
Паршиков
22
Захаров
22
Захаров
55
Паршиков
10
Рудковский
20
Хабаров
20
Хабаров
10
Рудковский
10
Бурмистров
19
Штыпула
19
Штыпула
10
Бурмистров
15
Самойлов
91
Аршинов
91
Аршинов
15
Самойлов
76
Агеев
14
Сергеев
14
Сергеев
76
Агеев
27
Калугин
8
Польшин
8
Польшин
27
Калугин
Сергеев
22
Дегтев
22
Дегтев
Сергеев
Остались в запасе
Чертаново
Энергомаш
16
Михаил Сидоров
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
9
Александр Жижин
ЦП
Главный тренер
Михаил Семерня
16
Артем Цыгулев
ВР
6
Богдан Бабинский
ЦЗ
Остались в запасе
16
Михаил Сидоров
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
9
Александр Жижин
ЦП
Остались в запасе
16
Артем Цыгулев
ВР
6
Богдан Бабинский
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Семерня
Статистика матча Чертаново - Энергомаш
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Торпедо
1 : 2
27.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Энергомаш
1 : 0
20.05.2018
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Зенит
0 : 3
16.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Энергомаш
1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Калуга
1 : 2
04.05.2018
Энергомаш
Информация о матче
Главный судья:
Василий Тихонов
(Псков)
Стадион:
Октябрь
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