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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Металлург Л - Чертаново
Металлург Л - Чертаново: обзор матча 11 октября 2015
Металлург Л
11.10.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
1 : 1
Завершен
Чертаново
30'
Р. Ахвледиани
4'
А. Зиньковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Чертаново
90'
Замена
А. Филиппов
️️️️
Е. Рудковский
89'
Замена
И. Мельник
️️️️
Р. Ежов
Замена
И. Молтенинов
️️️️
Р. Ахвледиани
86'
Замена
А. Титов
️️️️
Р. Еремеев
79'
77'
Замена
А. Канищев
️️️️
В. Сарвели
Желтая карточка
А. Овчинников
71'
Замена
С. Белоусов
️️️️
Р. Тимохин
66'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ахвледиани
30'
26'
Желтая карточка
А. Котов
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Зиньковский
Желтая карточка
К. Гоцук
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
13
Роман Еремеев
ЦП
5
Александр Викторов
ЦП
29
Евгений Фролов
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
45
Ринат Тимохин
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Чертаново
54
Андрей Конаков
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Егор Рудковский
ЦП
55
Владислав Паршиков
ЦП
17
Александр Котов
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
8
Артем Селюков
АП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семерня
Металлург Л
1
Иван Скрипник
ВР
18
Андрей Карасев
ЦЗ
21
Евгений Костин
ЦП
14
Глеб Подковыров
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
34
Андрей Титов
ЦФ
Чертаново
1
Иван Ломаев
ВР
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
20
Антон Кузнецов
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
12
Игорь Мельник
ЦП
7
Александр Канищев
АП
3-4-3
16
Кобзев
22
Кожемякин
2
Титов
24
Гоцук
13
Еремеев
29
Фролов
7
Иванников
5
Викторов
10
Овчинников
45
Тимохин
9
Ахвледиани
2-3-3-2
54
Конаков
3
Солдатенков
13
Бартасевич
10
Рудковский
55
Паршиков
17
Котов
29
Ежов
8
Селюков
77
Зиньковский
9
Сарвели
37
Косянчук
9
Ахвледиани
84
Молтенинов
84
Молтенинов
9
Ахвледиани
13
Еремеев
34
Титов
34
Титов
13
Еремеев
45
Тимохин
7
Белоусов
7
Белоусов
45
Тимохин
9
Сарвели
7
Канищев
7
Канищев
9
Сарвели
29
Ежов
12
Мельник
12
Мельник
29
Ежов
10
Рудковский
91
Филиппов
91
Филиппов
10
Рудковский
Остались в запасе
Металлург Л
Чертаново
18
Андрей Карасев
ЦЗ
21
Евгений Костин
ЦП
14
Глеб Подковыров
ЦП
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Сергей Машнин
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
20
Антон Кузнецов
ЦЗ
1
Иван Ломаев
ВР
Главный тренер
Михаил Семерня
Остались в запасе
18
Андрей Карасев
ЦЗ
21
Евгений Костин
ЦП
14
Глеб Подковыров
ЦП
1
Иван Скрипник
ВР
Остались в запасе
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
20
Антон Кузнецов
ЦЗ
1
Иван Ломаев
ВР
Главный тренер
Сергей Машнин
Главный тренер
Михаил Семерня
Статистика матча Металлург Л - Чертаново
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Металлург
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