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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Динамо Бр - Чертаново
Динамо Бр - Чертаново: обзор матча 27 сентября 2015
Динамо Бр
27.09.2015, воскресенье, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 11 тур
3 : 1
Завершен
Чертаново
31'
Е. Кондаков (АГ)
63'
В. Семин
67'
В. Семин
70'
И. Камышев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Бр - Чертаново
Замена
Д. Фролов
️️️️
В. Семин
87'
Замена
Д. Авраменко
️️️️
А. Акопян
85'
81'
Желтая карточка
А. Котов
Замена
Д. Пикатов
️️️️
А. Сычев
81'
79'
Замена
А. Жижин
️️️️
А. Канищев
77'
Красная карточка
Е. Кондаков
Замена
Н. Бондарев
️️️️
А. Фомичев
73'
70'
Замена
А. Арсланов
️️️️
В. Бартасевич
70'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
И. Камышев
Желтая карточка
С. Гаврилов
69'
ГОЛ! 3:0!
В. Семин
67'
Замена
А. Рыченков
️️️️
А. Сальников
64'
ГОЛ! 2:0!
В. Семин
63'
61'
Замена
Р. Косянчук
️️️️
Е. Рудковский
46'
Замена
А. Канищев
️️️️
А. Селюков
46'
Замена
Д. Тюменцев
️️️️
С. Хабаров
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Е. Кондаков
31'
Желтая карточка
А. Сальников
24'
Желтая карточка
А. Сычев
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
90
Владимир Мухин
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
21
Артур Ефременко
ЦЗ
23
Павел Томилин
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
4
Аркадий Акопян
ЛП
9
Никита Имуллин
ОП
32
Александр Сычев
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
2
Владимир Семин
ЦФ
Главный тренер
Олег Гарин
Чертаново
54
Андрей Конаков
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Егор Рудковский
ЦП
22
Андрей Захаров
ЦП
17
Александр Котов
ЦП
30
Егор Кондаков
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
8
Артем Селюков
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семерня
Динамо Бр
1
Павел Лапик
ВР
7
Никита Бондарев
ЦП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
17
Денис Фролов
ЦФ
20
Андрей Рыченков
ЦФ
25
Сергей Синяев
ЦФ
Чертаново
1
Иван Ломаев
ВР
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
9
Александр Жижин
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
7
Александр Канищев
АП
15
Даниил Тюменцев
АП
4-1-2-2
90
Мухин
21
Ефременко
23
Томилин
9
Фомичев
99
Гаврилов
9
Имуллин
4
Акопян
32
Сычев
2
Семин
47
Сальников
1-5-3-1
54
Конаков
13
Бартасевич
20
Хабаров
17
Котов
30
Кондаков
11
Камышев
22
Захаров
10
Рудковский
8
Селюков
77
Зиньковский
9
Сарвели
32
Сычев
20
Пикатов
20
Пикатов
32
Сычев
4
Акопян
12
Авраменко
12
Авраменко
4
Акопян
9
Фомичев
7
Бондарев
7
Бондарев
9
Фомичев
2
Семин
17
Фролов
17
Фролов
2
Семин
47
Сальников
20
Рыченков
20
Рыченков
47
Сальников
10
Рудковский
37
Косянчук
37
Косянчук
10
Рудковский
8
Селюков
7
Канищев
7
Канищев
8
Селюков
13
Бартасевич
19
Арсланов
19
Арсланов
13
Бартасевич
20
Хабаров
15
Тюменцев
15
Тюменцев
20
Хабаров
Канищев
9
Жижин
9
Жижин
Канищев
Остались в запасе
Динамо Бр
Чертаново
1
Павел Лапик
ВР
25
Сергей Синяев
ЦФ
Главный тренер
Олег Гарин
91
Артем Филиппов
ОП
1
Иван Ломаев
ВР
Главный тренер
Михаил Семерня
Остались в запасе
1
Павел Лапик
ВР
25
Сергей Синяев
ЦФ
Остались в запасе
91
Артем Филиппов
ОП
1
Иван Ломаев
ВР
Главный тренер
Олег Гарин
Главный тренер
Михаил Семерня
Статистика матча Динамо Бр - Чертаново
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
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Динамо Бр
1 : 1
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08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
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Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
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Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
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