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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Чертаново - Локомотив
Чертаново - Локомотив: обзор матча 20 июля 2015
Чертаново
20.07.2015, понедельник, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
90+1'
А. Алексеев
72'
С. Чернышов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Локомотив
ГОЛ! 1:1!
А. Алексеев
90'
+1
Желтая карточка
А. Алексеев
90'
84'
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Муртазов
78'
Замена
А. Середа
️️️️
С. Чернышов
Замена
А. Захаров
️️️️
С. Хабаров
75'
Замена
Е. Рудковский
️️️️
В. Паршиков
75'
74'
Желтая карточка
И. Бороздин
72'
ГОЛ! 0:1!
С. Чернышов
Желтая карточка
Д. Тюменцев
58'
57'
Замена
О. Ткачев
️️️️
В. Скрыпников
56'
Замена
И. Бороздин
️️️️
Д. Агапцев
Замена
А. Алексеев
️️️️
В. Сарвели
56'
Желтая карточка
В. Сарвели
54'
37'
Красная карточка
М. Белов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
54
Андрей Конаков
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
55
Владислав Паршиков
ЦП
17
Александр Котов
ЦП
30
Егор Кондаков
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
15
Даниил Тюменцев
АП
37
Роман Косянчук
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семерня
Локомотив
30
Дмитрий Кортнев
ВР
64
Илья Баульчев
ЦЗ
17
Артем Стручков
ЦЗ
92
Михаил Белов
ОП
5
Андрей Чикунов
ЦП
36
Игорь Фатеев
ЦП
7
Алан Муртазов
ЦП
6
Алексей Еремин
ЦП
15
Владислав Скрыпников
ЦП
48
Сергей Чернышов
ЦФ
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
Чертаново
16
Михаил Сидоров
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
10
Егор Рудковский
ЦП
22
Андрей Захаров
ЦП
Локомотив
16
Михаил Алфимов
ВР
13
Дмитрий Кожемякин
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
21
Игорь Бороздин
ЦП
9
Абумуслим Богатырев
ЦП
24
Олег Ткачев
ЦП
20
Антон Середа
ЦФ
1-5-3-1
54
Конаков
13
Бартасевич
55
Паршиков
17
Котов
30
Кондаков
11
Камышев
20
Хабаров
77
Зиньковский
37
Косянчук
15
Тюменцев
9
Сарвели
2-1-5-2
30
Кортнев
64
Баульчев
17
Стручков
92
Белов
5
Чикунов
7
Муртазов
6
Еремин
15
Скрыпников
36
Фатеев
10
Агапцев
48
Чернышов
55
Паршиков
10
Рудковский
10
Рудковский
55
Паршиков
9
Сарвели
27
Алексеев
27
Алексеев
9
Сарвели
20
Хабаров
22
Захаров
22
Захаров
20
Хабаров
10
Агапцев
21
Бороздин
21
Бороздин
10
Агапцев
7
Муртазов
12
Васильев
12
Васильев
7
Муртазов
48
Чернышов
20
Середа
20
Середа
48
Чернышов
15
Скрыпников
24
Ткачев
24
Ткачев
15
Скрыпников
Остались в запасе
Чертаново
Локомотив
16
Михаил Сидоров
ВР
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
Главный тренер
Михаил Семерня
9
Абумуслим Богатырев
ЦП
13
Дмитрий Кожемякин
ЦЗ
16
Михаил Алфимов
ВР
Остались в запасе
16
Михаил Сидоров
ВР
19
Амирхан Арсланов
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
Остались в запасе
9
Абумуслим Богатырев
ЦП
13
Дмитрий Кожемякин
ЦЗ
16
Михаил Алфимов
ВР
Главный тренер
Михаил Семерня
Статистика матча Чертаново - Локомотив
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Локомотив
1 : 1
30.05.2016
Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 25 тур
Зенит
0 : 0
23.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 24 тур
Локомотив
0 : 3
16.05.2016
Тамбов
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 23 тур
Торпедо
1 : 2
11.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 22 тур
Локомотив
1 : 0
04.05.2016
Рязань
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Янтарь
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