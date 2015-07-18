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Расписание матчей 18-07-2015

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июнь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
июль 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
август 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
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Матчей пока что нет
Международный кубок чемпионов 2015, группа C
18 июля, 06:00
Америка
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
США. МЛС 2015 Таблица
18 июля, 06:00
Лос-Анджелес Гэлакси
5 : 2
Сан-Хосе
Матч завершен
18 июля, 23:00
Торонто
2 : 1
Филадельфия Юнион
Матч завершен
Международный кубок чемпионов 2015, группа A
18 июля, 12:00
Реал
0 : 0
Рома
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2015/2016) Таблица
18 июля, 14:00
Мордовия (мол)
1 : 0
Локомотив (мол)
Матч завершен
18 июля, 15:00
Зенит (мол)
1 : 0
Динамо (мол)
Матч завершен
18 июля, 16:00
Анжи (мол)
7 : 0
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
Казахстан. Премьер-Лига 2015 Таблица
18 июля, 15:00
Тараз
0 : 0
Иртыш
Матч завершен
18 июля, 15:00
Астана
2 : 1
Жетысу
Матч завершен
18 июля, 15:00
Кайсар
0 : 1
Тобол
Матч завершен
Дания. Суперлига (2015/2016) Таблица
18 июля, 17:00
Мидтьюлланд
2 : 0
Виборг
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2015/2016) Таблица
18 июля, 17:00
Олимпик
2 : 2
Черноморец
Матч завершен
18 июля, 17:00
Металлист
2 : 0
Карпаты
Матч завершен
18 июля, 19:30
Ворскла
1 : 1
Волынь
Матч завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015
18 июля, 17:00
Кальмар
4 : 0
Фалькенберг
Матч завершен
18 июля, 17:00
Эребру
1 : 1
Мальме
Матч завершен
18 июля, 17:00
Сундсвалль
0 : 0
Хальмстад
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2015/2016) Таблица
18 июля, 18:30
ЦСКА
1 : 0
Рубин
Матч завершен
18 июля, 21:00
Ростов
1 : 1
Ахмат
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2015/2016) Таблица
18 июля, 18:45
Люцерн
2 : 2
Сьон
Матч завершен
18 июля, 21:00
Цюрих
1 : 1
Янг Бойз
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2015 Таблица
18 июля, 19:00
Мольде
1 : 2
Буде-Глимт
Матч завершен
Золотой кубок КОНКАКАФ 2015
18 июля, 23:59
США
6 : 0
Куба
Матч завершен
Россия
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