июнь 2015
июль 2015
Матчей пока что нет
Международный кубок чемпионов 2015, группа C
Америка
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
США. МЛС 2015
Лос-Анджелес Гэлакси
5 : 2
Сан-Хосе
Матч завершен
Торонто
2 : 1
Филадельфия Юнион
Матч завершен
Международный кубок чемпионов 2015, группа A
Реал
0 : 0
Рома
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
Мордовия (мол)
1 : 0
Локомотив (мол)
Матч завершен
Зенит (мол)
1 : 0
Динамо (мол)
Матч завершен
Анжи (мол)
7 : 0
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
Казахстан. Премьер-Лига 2015
Тараз
0 : 0
Иртыш
Матч завершен
Астана
2 : 1
Жетысу
Матч завершен
Кайсар
0 : 1
Тобол
Матч завершен
Дания. Суперлига (2015/2016)
Мидтьюлланд
2 : 0
Виборг
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
Олимпик
2 : 2
Черноморец
Матч завершен
Металлист
2 : 0
Карпаты
Матч завершен
Ворскла
1 : 1
Волынь
Матч завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015
Кальмар
4 : 0
Фалькенберг
Матч завершен
Эребру
1 : 1
Мальме
Матч завершен
Сундсвалль
0 : 0
Хальмстад
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
ЦСКА
1 : 0
Рубин
Матч завершен
Ростов
1 : 1
Ахмат
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
Люцерн
2 : 2
Сьон
Матч завершен
Цюрих
1 : 1
Янг Бойз
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2015
Мольде
1 : 2
Буде-Глимт
Матч завершен
Золотой кубок КОНКАКАФ 2015
США
6 : 0
Куба
Матч завершен