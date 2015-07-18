Матчей пока что нет

Международный кубок чемпионов 2015, группа C Америка 0 : 1 Манчестер Юнайтед Матч завершен

США. МЛС 2015 Таблица Лос-Анджелес Гэлакси 5 : 2 Сан-Хосе Матч завершен Торонто 2 : 1 Филадельфия Юнион Матч завершен

Международный кубок чемпионов 2015, группа A Реал 0 : 0 Рома Матч завершен

Россия. Молодежное первенство (2015/2016) Таблица Мордовия (мол) 1 : 0 Локомотив (мол) Матч завершен Зенит (мол) 1 : 0 Динамо (мол) Матч завершен Анжи (мол) 7 : 0 Кр. Советов (мол) Матч завершен

Казахстан. Премьер-Лига 2015 Таблица Тараз 0 : 0 Иртыш Матч завершен Астана 2 : 1 Жетысу Матч завершен Кайсар 0 : 1 Тобол Матч завершен

Дания. Суперлига (2015/2016) Таблица Мидтьюлланд 2 : 0 Виборг Матч завершен

Украина. Премьер-Лига (2015/2016) Таблица Олимпик 2 : 2 Черноморец Матч завершен Металлист 2 : 0 Карпаты Матч завершен Ворскла 1 : 1 Волынь Матч завершен

Швеция. Аллсвенскан 2015 Кальмар 4 : 0 Фалькенберг Матч завершен Эребру 1 : 1 Мальме Матч завершен Сундсвалль 0 : 0 Хальмстад Матч завершен

Россия. Премьер-лига (2015/2016) Таблица ЦСКА 1 : 0 Рубин Матч завершен Ростов 1 : 1 Ахмат Матч завершен

Швейцария. Суперлига (2015/2016) Таблица Люцерн 2 : 2 Сьон Матч завершен Цюрих 1 : 1 Янг Бойз Матч завершен

Норвегия. Элитсериен 2015 Таблица Мольде 1 : 2 Буде-Глимт Матч завершен