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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Кр. Советов (мол)
Анжи (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 18 июля 2015
Анжи (мол)
18.07.2015, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
7 : 0
Завершен
Кр. Советов (мол)
3'
Д. Дибиргаджиев (П)
4'
Ч. Агабалаев
28'
Ч. Агабалаев
45'
Ч. Агабалаев
56'
Т. Джамалутдинов
76'
Р. Магомедов
90'
Г. Умаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Кр. Советов (мол)
ГОЛ! 7:0!
Г. Умаров
90'
Замена
А. Устарханов
️️️️
М. Эльмурзаев
86'
Желтая карточка
Н. Джарулаев
82'
Замена
С. Алиев
️️️️
Т. Джамалутдинов
80'
Замена
М. Бураев
️️️️
М. Дженетов
80'
ГОЛ! 6:0!
Р. Магомедов
76'
Замена
Н. Джарулаев
️️️️
М. Мусалов
69'
Замена
Г. Умаров
️️️️
Ш. Гайдаров
61'
Замена
Т. Патахов
️️️️
Ч. Агабалаев
61'
ГОЛ! 5:0!
Т. Джамалутдинов
56'
55'
Желтая карточка
А. Макушкин
ГОЛ! 4:0!
Ч. Агабалаев
45'
Желтая карточка
Ю. Кузьмин
38'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
М. Саидов
35'
ГОЛ! 3:0!
Ч. Агабалаев
28'
ГОЛ! 2:0!
Ч. Агабалаев
4'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Дибиргаджиев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Кр. Советов (мол)
79
Данила Ермаков
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
44
Cемен Бирюков
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
67
Давид Захарян
ЦП
43
Олег Роганов
ЦП
97
Даниил Мелихов
ЦП
55
Андрей Калинин
ЦП
80
Леонид Афиногентов
ЦП
61
Николай Кирица
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
Анжи (мол)
33
Мухарбек Бураев
ВР
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
65
Абубакар Устарханов
ЦЗ
68
Гойтемир Умаров
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Дженетов
5
Мусалов
4
Белов
3
Гасанов
5
Эльмурзаев
88
Гайдаров
47
Джамалутдинов
49
Кузьмин
70
Агабалаев
59
Саидов
9
Дибиргаджиев
3-5-1-1
79
Ермаков
44
Бирюков
89
Масальский
23
Макушкин
43
Роганов
55
Калинин
80
Афиногентов
61
Кирица
97
Мелихов
67
Захарян
98
Визнович
88
Гайдаров
68
Умаров
68
Умаров
88
Гайдаров
59
Саидов
11
Магомедов
11
Магомедов
59
Саидов
5
Мусалов
45
Джарулаев
45
Джарулаев
5
Мусалов
5
Эльмурзаев
65
Устарханов
65
Устарханов
5
Эльмурзаев
70
Агабалаев
78
Патахов
78
Патахов
70
Агабалаев
47
Джамалутдинов
9
Алиев
9
Алиев
47
Джамалутдинов
1
Дженетов
33
Бураев
33
Бураев
1
Дженетов
Остались в запасе
Анжи (мол)
Кр. Советов (мол)
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Анжи (мол) - Кр. Советов (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Смирнов
(Кисловодск)
Стадион:
Сокол
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Анжи (мол)
Кр. Советов (мол)
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2025.12.10 18:53
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2020.03.18 15:12
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