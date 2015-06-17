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май 2015
июнь 2015
Молодежный чемпионат Европы 2015. группа A, 1 тур
1 : 2
Завершен
Германия (мол.)
1 : 1
Сербия (мол.)
Завершен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016), 2 раунд, ответный матч
Канада
4 : 0
Доминика
Завершен
Сальвадор
4 : 1
Сэйнт Китс и Невис
Завершен
Испания. Сегунда (2014/2015), Финал, первый матч
Сарагоса
3 : 1
Лас-Пальмас
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2015, 10 тур
Гомель
2 : 0
Динамо-Брест
Завершен
Неман
3 : 1
Нафтан
Завершен
Белшина
2 : 0
Славия-Мозырь
Завершен
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
Минск
Завершен
Кубок Америки 2015. группа B, 2 тур
Аргентина
1 : 0
Уругвай
Завершен