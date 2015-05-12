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Расписание матчей 12-05-2015

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
апрель 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
май 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
июнь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
Предыдущий день Следующий день
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015), 25 тур Таблица
12 мая, 14:00
Сибирь-2
0 : 1
Чита
Завершен
12 мая, 14:30
Новокузнецк
1 : 0
Якутия
Завершен
12 мая, 15:30
Иртыш
1 : 1
Байкал
Завершен
12 мая, 15:30
Динамо Брл
1 : 2
Смена
Завершен
Лига чемпионов (2014/2015), 1/2 финала, ответный матч Таблица
12 мая, 21:45
Бавария
3 : 2
Барселона
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015). группа B, 28 тур Таблица
12 мая, 16:00
Терек-2
2 : 2
Астрахань
Завершен
12 мая, 16:00
Анжи-2
3 : 0
ФК Сочи-2013
Завершен
12 мая, 17:00
Краснодар-2
2 : 0
Алания
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015), 26 тур Таблица
12 мая, 18:00
Торпедо Вл
0 : 3
Химки
Завершен
12 мая, 18:00
Знамя Труда
0 : 1
Спартак-2
Завершен
12 мая, 18:00
Спартак К
0 : 1
Олимп-Долгопрудный
Завершен
12 мая, 18:30
Текстильщик
3 : 0
Волга
Завершен
12 мая, 18:30
Москва
3 : 0
Коломна
Завершен
12 мая, 19:00
Домодедово
1 : 2
Псков
Завершен
12 мая, 19:00
Зенит-2
3 : 1
Строгино
Завершен
12 мая, 19:30
Леон Сатурн
3 : 1
ЦРФСО
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015), 26 тур Таблица
12 мая, 00:00
Авангард
3 : 0
Выбор-Курбатово
Тех. поражение
12 мая, 00:00
0 : 3
Орел
Тех. поражение
12 мая, 14:00
Чертаново
2 : 4
Подолье
Завершен
12 мая, 18:00
Калуга
0 : 2
Металлург Л
Завершен
12 мая, 18:30
Рязань
1 : 0
Арсенал-2
Завершен
12 мая, 19:00
Факел
1 : 0
Локомотив
Завершен
12 мая, 19:00
Динамо Бр
0 : 0
Тамбов
Завершен
12 мая, 19:00
Витязь
1 : 1
Зенит
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015). группа A, 23 тур Таблица
12 мая, 13:00
КАМАЗ
1 : 0
Волга
Завершен
12 мая, 16:30
Челябинск
0 : 2
Сызрань-2003
Завершен
12 мая, 17:00
Зенит-Ижевск
1 : 1
Рубин-2
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015). группа B, 23 тур Таблица
12 мая, 16:00
Носта
3 : 0
Спартак
Завершен
12 мая, 17:30
Нефтехимик
0 : 1
Динамо Киров
Завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 31 тур Таблица
12 мая, 16:45
Истанбул Башакшехир
2 : 1
Сивасспор
Завершен
12 мая, 16:45
Коньяспор
1 : 0
Генчлербирлиги
Завершен
12 мая, 19:45
Мерсин Идманюрду
0 : 1
Галатасарай
Завершен
12 мая, 19:45
Касымпаша
2 : 3
Баликесирспор
Завершен
12 мая, 19:45
Карабюкспор
2 : 2
Эскишехирспор
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 8 тур Таблица
12 мая, 19:00
Мьёндален
3 : 2
Русенборг
Завершен
12 мая, 19:00
Тромсе
4 : 5
Волеренга
Завершен
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