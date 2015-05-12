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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Знамя Труда - Спартак-2
Знамя Труда - Спартак-2: обзор матча 12 мая 2015
Знамя Труда
12.05.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 26 тур
0 : 1
Завершен
Спартак-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Знамя Труда - Спартак-2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
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2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
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0 : 3
18.10.2025
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11.10.2025
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2 : 5
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
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