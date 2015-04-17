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Расписание матчей 17-04-2015

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
март 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
апрель 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
май 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Предыдущий день Следующий день
Испания. Примера (2014/2015), 32 тур Таблица
17 апреля, 21:45
Леванте
2 : 2
Эспаньол
Завершен
Германия. Бундеслига (2014/2015), 29 тур Таблица
17 апреля, 21:30
Айнтрахт
0 : 0
Боруссия М
Завершен
Франция. Лига 1 (2014/2015), 33 тур Таблица
17 апреля, 21:30
Нант
1 : 0
Марсель
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015), 22 тур Таблица
17 апреля, 15:00
Спартак-2
3 : 1
ЦРФСО
Завершен
17 апреля, 17:00
Знамя Труда
1 : 1
Псков
Завершен
17 апреля, 18:00
Леон Сатурн
2 : 1
Москва
Завершен
17 апреля, 18:00
Спартак К
1 : 2
Коломна
Завершен
17 апреля, 18:00
Торпедо Вл
3 : 1
Олимп-Долгопрудный
Завершен
17 апреля, 19:00
Химки
1 : 0
Строгино
Завершен
17 апреля, 19:00
Домодедово
1 : 3
Текстильщик
Завершен
17 апреля, 19:00
Зенит-2
2 : 0
Волга
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015), 22 тур Таблица
17 апреля, 00:00
0 : 3
Подолье
Тех. поражение
17 апреля, 00:00
Рязань
3 : 0
Выбор-Курбатово
Тех. поражение
17 апреля, 16:30
Зенит
1 : 1
Арсенал-2
Завершен
17 апреля, 17:30
Калуга
2 : 1
Чертаново
Завершен
17 апреля, 18:00
Локомотив
0 : 0
Орел
Завершен
17 апреля, 18:00
Динамо Бр
1 : 1
Авангард
Завершен
17 апреля, 19:00
Витязь
0 : 1
Металлург Л
Завершен
17 апреля, 19:00
Факел
1 : 0
Тамбов
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 24 тур Таблица
17 апреля, 12:00
Уфа (мол)
1 : 5
Локомотив (мол)
Завершен
17 апреля, 14:00
Мордовия (мол)
0 : 1
Спартак М (мол)
Завершен
17 апреля, 15:00
Рубин (мол)
0 : 2
Урал (мол)
Завершен
Кубок Либертадорес 2015. группа 2, 5 тур Таблица
17 апреля, 04:00
Коринтианс
0 : 0
Сан-Лоренсо
Завершен
Кубок Либертадорес 2015. группа 4, 5 тур Таблица
17 апреля, 04:00
Универсидад де Чили
0 : 4
Интернасьонал
Завершен
Кубок Либертадорес 2015. группа 5, 6 тур Таблица
17 апреля, 01:45
Самора
0 : 3
Монтевидео Уондерерс
Завершен
17 апреля, 01:45
Бока Хуниорс
2 : 0
Палестино
Завершен
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015), 44 тур Таблица
17 апреля, 21:45
Норвич Сити
0 : 1
Мидлсбро
Завершен
США. МЛС 2015 Таблица
17 апреля, 02:00
Нью-Йорк Сити
1 : 1
Филадельфия Юнион
Завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 27 тур Таблица
17 апреля, 20:00
Газиантепспор
1 : 1
Коньяспор
Завершен
Бельгия. Плей-офф (2014/2015). группа A, 3 тур Таблица
17 апреля, 21:30
Стандард
1 : 3
Гент
Завершен
Бельгия. Плей-офф (2014/2015). группа D, 3 тур Таблица
17 апреля, 21:30
Серкль Брюгге
0 : 2
Льерс
Завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 25 тур Таблица
17 апреля, 19:30
Мидтьюлланд
1 : 0
Силькеборг
Завершен
Голландия. Эредивизие (2014/2015), 31 тур Таблица
17 апреля, 21:00
Камбур
1 : 1
Экселсиор
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 3 тур Таблица
17 апреля, 20:00
Волеренга
2 : 0
Хаугесунд
Завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 29 тур Таблица
17 апреля, 22:30
Витория Гимараеш
1 : 0
Брага
Завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015, 4 тур Таблица
17 апреля, 20:00
Юргорден
1 : 0
Кальмар
Завершен
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