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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Локомотив (мол)
Уфа (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 17 апреля 2015
Уфа (мол)
17.04.2015, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
1 : 5
Завершен
Локомотив (мол)
46'
С. Кречетов
42'
Р. Жемалетдинов
44'
Р. Жемалетдинов
55'
Д. Анисимов
75'
А. Чуканов (П)
84'
А. Чуканов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Локомотив (мол)
Замена
А. Сальманов
️️️️
С. Кречетов
90'
+1
90'
Замена
П. Ковалёв
️️️️
И. Лантратов
89'
Замена
В. Шадрин
️️️️
С. Макаров
87'
Замена
В. Фереферов
️️️️
Р. Гусарь
86'
Желтая карточка
А. Соловьёв
84'
ГОЛ! 1:5!
А. Чуканов
82'
Замена
А. Соловьёв
️️️️
Д. Никитин
Замена
Р. Хазиев
️️️️
Ф. Браун Форбс
81'
Замена
Р. Зарипов
️️️️
С. Тамразов
75'
75'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
А. Чуканов
71'
Замена
И. Галанин
️️️️
Н. Кипиани
Замена
А. Пономарев
️️️️
И. Блинников
69'
63'
Замена
Г. Махатадзе
️️️️
А. Миранчук
Замена
А. Шайбеков
️️️️
А. Бенифанд
59'
55'
ГОЛ! 1:3!
Д. Анисимов
Желтая карточка
А. Бенифанд
52'
46'
Замена
Д. Анисимов
️️️️
А. Галаджан
ГОЛ! 1:2!
С. Кречетов
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
Р. Жемалетдинов
42'
ГОЛ! 0:1!
Р. Жемалетдинов
Пенальти не реализован!
И. Якупов
40'
39'
Желтая карточка
И. Самохвалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
23
Артем Леонов
ВР
5
Дмитрий Павлов
ЦЗ
85
Эрик Салихов
ЦЗ
79
Олег Купряков
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
50
Сергей Тамразов
ЦП
96
Арсен Бенифанд
ЦП
95
Сергей Кречетов
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
98
Ильмир Якупов
ЦФ
66
Илья Блинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Локомотив (мол)
22
Илья Лантратов
ВР
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
7
Николай Кипиани
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Андреа Чуканов
АП
21
Антон Миранчук
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Уфа (мол)
52
Руслан Агаев
ВР
30
Виктор Янбарисов
ВР
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
90
Артур Шайбеков
ЦЗ
89
Кирилл Панчихин
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
99
Денис Гайсин
ЦФ
75
Алмаз Сальманов
ЦФ
78
Александр Пономарев
ЦФ
Локомотив (мол)
74
Павел Ковалёв
ВР
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
15
Владислав Шадрин
ЦЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
88
Иван Галанин
ЦП
96
Денис Анисимов
АП
4-3-1-2
23
Леонов
5
Павлов
85
Салихов
79
Купряков
26
Браун Форбс
50
Тамразов
96
Бенифанд
95
Кречетов
18
Килин
66
Блинников
98
Якупов
4-1-3-2
22
Лантратов
5
Никитин
65
Самохвалов
72
Гусарь
6
Макаров
6
Баринов
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
7
Кипиани
57
Галаджан
7
Чуканов
95
Кречетов
75
Сальманов
75
Сальманов
95
Кречетов
26
Браун Форбс
57
Хазиев
57
Хазиев
26
Браун Форбс
50
Тамразов
63
Зарипов
63
Зарипов
50
Тамразов
66
Блинников
78
Пономарев
78
Пономарев
66
Блинников
96
Бенифанд
90
Шайбеков
90
Шайбеков
96
Бенифанд
72
Гусарь
83
Фереферов
83
Фереферов
72
Гусарь
5
Никитин
54
Соловьёв
54
Соловьёв
5
Никитин
6
Макаров
15
Шадрин
15
Шадрин
6
Макаров
21
Миранчук
21
Махатадзе
21
Махатадзе
21
Миранчук
7
Кипиани
88
Галанин
88
Галанин
7
Кипиани
57
Галаджан
96
Анисимов
96
Анисимов
57
Галаджан
22
Лантратов
74
Ковалёв
74
Ковалёв
22
Лантратов
Остались в запасе
Уфа (мол)
Локомотив (мол)
89
Кирилл Панчихин
ЦП
99
Денис Гайсин
ЦФ
52
Руслан Агаев
ВР
30
Виктор Янбарисов
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Главный тренер
Денис Клюев
Остались в запасе
89
Кирилл Панчихин
ЦП
99
Денис Гайсин
ЦФ
52
Руслан Агаев
ВР
30
Виктор Янбарисов
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Томаров
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Уфа (мол) - Локомотив (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Стадион:
Динамо
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Уфа (мол)
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